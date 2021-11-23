Артем Бичаев: "Поправка "Единой России" об увеличении финансирования НКО позволит уделять больше внимания нуждающимся"

Вадим Карасев

Поправки "Единой России" ко второму чтению федерального бюджета на 2022-2024 годы предусматривают господдержку 42 социально ориентированных некоммерческих организаций в следующем году. Рост финансирования общественных организаций составит миллиард рублей по сравнению с той цифрой, которая предусматривалась трехлетним бюджетом на 2022 год.

Кроме того, поправки восстанавливают финансирование, которое в прошлом году из-за пандемии было сокращено на 15%. Это позволит кратно увеличить количество людей, которые могут пройти реабилитацию, съездить на отдых или восстановить здоровье посредством необходимого лечения, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артем Бичаев (фракция "Единой России").

"За такими организациями — тысячи людей, которые помогают ветеранам, работают с детьми, защищают права, ведут большую патриотическую работу, сохраняют память. Через них идет большая адресная поддержка людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. При возможности будем стараться сделать так, чтобы дополнительные средства поступали в общественные организации. Но необходимо проконтролировать, чтобы каждый рубль, который уйдет в эти организации, дошел до людей", - сказал парламентарий.

Поддержку за счет бюджета получат ветеранские общественные организации, которые занимаются реабилитацией ветеранов боевых действий и родных погибших военнослужащих, а также общероссийские общественные организации, которые еще не получали субсидии — "Бессмертный полк России", "Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям", "Российский Красный крест".

Ранее думский профильный комитет одобрил ко внесению в бюджет страны социально значимые поправки "Единой России". Речь идет об увеличении финансирования социальных программ, молодежной политики, поддержки общественных организаций, развития села и инфраструктуры. В частности, на обеспечение жильем инвалидов партия предложила выделить дополнительно почти 7 млрд рублей, на программу долговременного ухода за пожилыми — почти 1,5 млрд рублей, еще 2,3 млрд рублей — на обеспечение лекарствами ВИЧ-инфицированных, 3 млрд рублей — на поддержку молодежной занятости. Это поможет увеличить долю трудоустройства выпускников до 92%. Еще одна поправка позволит привести в нормативное состояние не менее 100 тысяч кв. м общежитий вузов. На эти цели партия предлагает выделять 3 млрд рублей ежегодно.

В общей сложности по инициативе "Единой России" государственные расходы на социально значимые направления в 2022-2024 годах вырастут на 107 млрд рублей.