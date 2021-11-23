Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Главные новости » Артем Бичаев: "Поправка "Единой России" об увеличении финансирования НКО позволит уделять больше внимания нуждающимся"

Артем Бичаев: "Поправка "Единой России" об увеличении финансирования НКО позволит уделять больше внимания нуждающимся"

Артем Бичаев: "Поправка "Единой России" об увеличении финансирования НКО позволит уделять больше внимания нуждающимся"

Поправки "Единой России" ко второму чтению федерального бюджета на 2022-2024 годы предусматривают господдержку 42 социально ориентированных некоммерческих организаций в следующем году. Рост финансирования общественных организаций составит миллиард рублей по сравнению с той цифрой, которая предусматривалась трехлетним бюджетом на 2022 год. 

Кроме того, поправки восстанавливают финансирование, которое в прошлом году из-за пандемии было сокращено на 15%. Это позволит кратно увеличить количество людей, которые могут пройти реабилитацию, съездить на отдых или восстановить здоровье посредством необходимого лечения, отметил первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артем Бичаев (фракция "Единой России").

"За такими организациями — тысячи людей, которые помогают ветеранам, работают с детьми, защищают права, ведут большую патриотическую работу, сохраняют память. Через них идет большая адресная поддержка людей, оказавшихся в сложных жизненных ситуациях. При возможности будем стараться сделать так, чтобы дополнительные средства поступали в общественные организации. Но необходимо проконтролировать, чтобы каждый рубль, который уйдет в эти организации, дошел до людей", - сказал парламентарий.

Поддержку за счет бюджета получат ветеранские общественные организации, которые занимаются реабилитацией ветеранов боевых действий и родных погибших военнослужащих, а также общероссийские общественные организации, которые еще не получали субсидии — "Бессмертный полк России", "Национальный мониторинговый центр помощи пропавшим и пострадавшим детям", "Российский Красный крест".

Ранее думский профильный комитет одобрил ко внесению в бюджет страны социально значимые поправки "Единой России". Речь идет об увеличении финансирования социальных программ, молодежной политики, поддержки общественных организаций, развития села и инфраструктуры. В частности, на обеспечение жильем инвалидов партия предложила выделить дополнительно почти 7 млрд рублей, на программу долговременного ухода за пожилыми — почти 1,5 млрд рублей, еще 2,3 млрд рублей — на обеспечение лекарствами ВИЧ-инфицированных, 3 млрд рублей — на поддержку молодежной занятости. Это поможет увеличить долю трудоустройства выпускников до 92%. Еще одна поправка позволит привести в нормативное состояние не менее 100 тысяч кв. м общежитий вузов. На эти цели партия предлагает выделять 3 млрд рублей ежегодно.

В общей сложности по инициативе "Единой России" государственные расходы на социально значимые направления в 2022-2024 годах вырастут на 107 млрд рублей.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Лунный день сегодня 23 ноября 2021 года
Лунный день сегодня 23 ноября 2021 года
Парень решил в корне изменить жизнь, когда попал в больницу и теперь этого красавца просто не узнать
Парень решил в корне изменить жизнь, когда попал в больницу и теперь
Киану Ривз заявил, что уже 30 лет женат на Вайноне Райдер — "перед Богом"
Киану Ривз заявил, что уже 30 лет женат на Вайноне Райдер —
Lawn Mowing Simulator добавят в Game Pass уже на следующей неделе
Lawn Mowing Simulator добавят в Game Pass уже на следующей неделе
Показали первый трейлер The Ultimate DLC для Ghostrunner
Показали первый трейлер The Ultimate DLC для Ghostrunner
Microsoft запустила виртуальный интерактивный музей Xbox, и он очень крутой
Microsoft запустила виртуальный интерактивный музей Xbox, и он очень
На месте Березовой рощи планируется незаконная постройка нового ЖК
На месте Березовой рощи планируется незаконная постройка нового ЖК
Артем Бичаев: "Поправка "Единой России" об увеличении финансирования НКО позволит уделять больше внимания нуждающимся"
Артем Бичаев: "Поправка "Единой России" об увеличении
603 человека заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области
603 человека заразились коронавирусом за сутки в Иркутской области
Организатора видеообращения к президенту против введения QR-кодов оштрафовали на 150 тысяч рублей
Организатора видеообращения к президенту против введения QR-кодов
На шесть дней на улице Аэрофлотской в Иркутске ограничат движение из-за ремонта теплотрассы
На шесть дней на улице Аэрофлотской в Иркутске ограничат движение
Экологические слушания по реконструкции Лермонтовской развязки перенесли на 17 декабря
Экологические слушания по реконструкции Лермонтовской развязки

Топ на сегодня

В УрГПУ открылся педагогический технопарк «Кванториум»
В УрГПУ открылся педагогический технопарк «Кванториум»
Сенатор увидела в DeFi большие возможности для Австралии
Сенатор увидела в DeFi большие возможности для Австралии
Публичная компания Phunware вложила в биткоин $23,8 млн
Публичная компания Phunware вложила в биткоин $23,8 млн
Олеся Судзиловская показала редкие семейные кадры с подросшими сыновьями
Олеся Судзиловская показала редкие семейные кадры с подросшими
Британский регулятор заинтересовался инструментами блокчейн-аналитики
Британский регулятор заинтересовался инструментами блокчейн-аналитики

Еще по теме

Социальную полезность НКО смогут оценивать регионы
Вяткин рассказал о новых возможностях для волонтёров
Гаврилов: расходы бюджета на поддержку социально ориентированных НКО должны остаться на уровне 1 млрд рублей в год
Гаврилов: господдержка ряда общественных организаций в реальном выражении может снизиться