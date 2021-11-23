"Барин-депутат из парткома": Ремесло раскритиковал новые заявления Рашкина об охоте

Вадим Карасев

Депутат Госдумы РФ от КПРФ Валерий Рашкин сегодня признал, что охотился в лесу незаконно и не проверял наличие разрешения на охоту. Юрист Илья Ремесло отметил постоянные несостыковки в заявлениях коммуниста, пойманного с тушей лося в багажнике, а также задался вопросом, кто именно мог оплачивать Рашкину подобную "барскую охоту".

"Это абсолютно прекрасно, классика жанра - барин-депутат из парткома приехал на охоту в саратовскую провинцию. Ее Рашкин держит в роли своего личного сафари-парка, где закон - это он сам. Настолько, что даже не считает нужным проверить документы на охоту, не барское это дело! И такие чудеса продолжаются давно, "так было заведено", - пишет Ремесло в своем блоге.

Юрист также задался вопросом, как ранее оформлялись разрешения и кто на самом деле платил за это.

"Кто платил за барскую охоту и какие преференции за это получал от Рашкина? И депутат безвозмездно получал право охотиться, то есть получал имущественный подарок в виде добываемых животных? Было ли это задекларировано? Как это согласуется со статусом депутата и требованием его финансовой независимости?" - задается вопросом Илья Ремесло.

По его мнению, подобными "оправданиями" депутат все больше "закапывает" сам себя - вот уже появились новые вопросы о подарках депутату-коммунисту. "Уж лучше бы Рашкин сразу признался во всем, или молчал, чем так позориться", - написал в своем телеграмм-канале юрист Илья Ремесло.

Напомним, ранее депутат-коммунист Валерий Рашкин заявил журналистам, что сам никогда не оформлял разрешений на охоту.



"Я никогда не выписывал [разрешение на охоту] на себя, никогда не проверял, так было заведено. Не только в этот раз, я никогда не проверял", - сказал он в беседе с "Известиями".



19 ноября Рашкин признался, что застрелил лося в Саратовской области. По его словам, он перепутал животное с кабаном в условиях плохой видимости, используя тепловизор. Позже он сказал, что не уклоняется от допросов и готов дать показания следствию.

Тогда же он объяснил, почему соврал о том, что нашел тушу лося в лесу. По словам Рашкина, он "растерялся" и сказал первое, что пришло в голову.