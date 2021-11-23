Бесплатная демо-версия Mr. DRILLER DrillLand теперь доступна на Xbox





В начале ноября на приставках Xbox состоялся релиз игры Mr. DRILLER DrillLand. Это легендарная игра Bandai Namco, которая была впервые выпущена в 2002 году на Gamecube, а недавно ее перевыпустили в Steam и на Nintendo Switch. Спустя некоторое время, игра добралась и до приставок Xbox.

Уже сейчас в Microsoft Store можно купить игру Mr. DRILLER DrillLand за $19,99. Игре игрокам предстоит бурить под собой землю, в одиночных или многопользовательских соревновательных режимах. В том числе, игра предлагает локальные многопользовательские режимы.

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Для игроков, которые не знакомы с Mr. DRILLER DrillLand, в Microsoft Store появилась бесплатная демо-версия игры. Ее можно загрузить на приставки Xbox и опробовать проект.

Mr. DRILLER DrillLand Demo Version

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