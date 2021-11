Бесплатно на Xbox можно играть в SRX: The Game на этой неделе





Разработчики игры SRX: The Game объявили о проведении акции для игроков на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Владельцы консолей Microsoft могут играть бесплатно в SRX: The Game — до 29 ноября. Игрокам предлагается бесплатная 24-часовая пробная версия игры — ее можно загрузить из цифрового магазина Xbox прямо со страницы игры.

SRX: The Game

SRX: The Game – официальная игра по гоночному чемпионату Superstar Racing Experience.

SRX: The Game — официальная игра Superstar Racing Experience. В ней есть режим карьеры, многопользовательские соревнования, 4 разных игровые серии с разными правилами, 6 лицензионных трасс мирового класса и более 50 дополнительных грунтовых трасс.

Релиз SRX: The Game состоялся в мае 2021 года, в Steam у игры «Очень положительные» отзывы, но рецензий всего 83.

