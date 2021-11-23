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Бесплатно на Xbox можно играть в SRX: The Game на этой неделе

Бесплатно на Xbox можно играть в SRX: The Game на этой неделе


Разработчики игры SRX: The Game объявили о проведении акции для игроков на приставках Xbox One и Xbox Series X | S. Владельцы консолей Microsoft могут играть бесплатно в SRX: The Game — до 29 ноября. Игрокам предлагается бесплатная 24-часовая пробная версия игры — ее можно загрузить из цифрового магазина Xbox прямо со страницы игры.

SRX: The Game

SRX: The Game – официальная игра по гоночному чемпионату Superstar Racing Experience.
Перейти в Microsoft Store

SRX: The Game — официальная игра Superstar Racing Experience. В ней есть режим карьеры, многопользовательские соревнования, 4 разных игровые серии с разными правилами, 6 лицензионных трасс мирового класса и более 50 дополнительных грунтовых трасс.

Релиз SRX: The Game состоялся в мае 2021 года, в Steam у игры «Очень положительные» отзывы, но рецензий всего 83.


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По материалам: newxboxone

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