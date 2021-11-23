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Bitzlato отменила торговые комиссии для 66 фиатных валют на сайте и в Telegram-ботах

Bitzlato отменила торговые комиссии для 66 фиатных валют на сайте и в Telegram-ботах

P2P-платформа Bitzlato отменила комиссии для 66 национальных валют, включая американский доллар, евро, британский фунт и китайский юань. Об этом сообщается в блоге проекта.


Новые условия действуют в веб-версии и Telegram-ботах Bitzlato. Комиссия за создание объявлений с российским рублем, белорусским рублем и украинской гривной составляет 0,5%. Сервис не взимает комиссии с пользователей, которые откликаются на объявления.


«Bitzlato — самая крупная и популярная платформа в СНГ. Мы выходим на новые рынки и даем пользователям из других стран попробовать торговлю на нашем сервисе. Клиенты восприняли эту новость положительно: на «Bitzlato значительно увеличилось количество сделок в долларах, евро, казахстанском тенге, кенийском шиллинге и найре», — отметил CEO платформы Михаил Лунев.


Экосистема Bitzlato включает платформу для P2P-обмена, платежный шлюз и бот для криптокредитования. До конца года Bitzlato завершит тестирование и запустит криптовалютную биржу.


Сервис предоставляет пользователям еще 11 Telegram-ботов: для обмена криптовалют, в том числе биткоина, Ethereum и Tether, и общения с техподдержкой.


Напомним, ранее Forklog и Bitzlato рассказали, как купить криптовалюту без комиссии.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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