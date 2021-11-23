Бывший президент Nintendo: Игровая индустрия стала лучше благодаря Xbox

Игровая приставка Xbox продолжает праздновать 20-летие и проводить различные активности. В рамках шоу, где собралось несколько спикеров, связанных с Xbox и игровой индустрией, бывший президент Nintendo of America Реджи Филс-Эме высказал свое мнение о феномене Xbox. По его словам, игровая индустрия стала лучше, за счет того что в нее включилась Microsoft:

С момента, когда они [Xbox] только стартовали, до текущего момента времени, прошло 20 лет. Можно сказать, индустрия стала лучше благодаря запуску Xbox, я страстно верю в это. И тот факт, что все эти компании создают весь этот замечательный контент, экосистема настолько устойчива, Xbox играет большую роль в этом. […]

Когда был запущен Xbox, я не был в индустрии, я был потребителем — я был тем прототипом потребителя, у которого уже была PS2 в моем доме, у меня была N64, я думал о GameCube, но на самом деле не купил GameCube, пока я не стал частью Nintendo… но мой сын, заядлый геймер, сказал, что нам нужно проверить эту штуку — Xbox… и драйвером была Halo, и именно этот проект привел оригинальный Xbox в мой дом, с этим большим старым контроллером. Это то, что я помню первое про Xbox.