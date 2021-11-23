Чанпэн Чжао: Binance планирует привлечь инвестиции от нескольких суверенных фондов

Криптовалютная биржа Binance ведет переговоры о привлечении инвестиций с несколькими суверенными фондами. В разговоре с Financial Times глава компании Чанпэн Чжао заявил, что шаг позволит противостоять давлению правительственных регуляторов.

«Но это также может привязать нас к конкретным странам, с которыми мы хотим быть немного осторожнее», — добавил он.

Чжао не назвал потенциальных инвесторов Binance. По его словам, процесс займет длительное время, а размер их долей «будет не маленьким».

Ранее CEO сообщил о планах американского подразделения Binance.US привлечь «пару сотен миллионов долларов» в преддверии IPO. Он также не исключил выход на биржу материнской компании в будущем.

В 2021 году у Binance возник конфликт с некоторыми финансовыми регуляторами — надзорные органы Нидерландов, Италии, Польши, Японии, Таиланда, Гонконга, Сингапура, ЮАР и ряда других стран выпустили предупреждения для инвесторов касательно деятельности компании.

В июне Управление по финансовому надзору Великобритании запретило Binance Markets Limited любую регулируемую деятельность в стране без предварительного письменного одобрения.

На этом фоне Чжао опубликовал открытое письмо, в котором рассказал о планах биржи по обеспечению нормативно-правового соответствия и защиты клиентов.

В августе компания ввела обязательную верификацию пользователей. В ноябре ее глава отметил, что есть «небольшая группа людей», которым такое решение пришлось не по душе, однако 97% пользователей проходят процедуры KYC.

Чжао заявил FT, что Binance является сторонником более четкого регулирования в криптовалютной сфере. По его словам, он не беспокоится о потенциальной незаконной деятельности на платформе, поскольку компания «лучше банков» по части соблюдения соответствующих правил.

На форуме Bloomberg New Economy Forum в Сингапуре Чжао сообщил, что ежедневный транзакционный объем Binance достиг $170 млрд. Для сравнения: два года назад показатель составлял $10-$20 млрд, четыре года назад — около $300 млн.

Напомним, в ноябре Binance опубликовала документ «10 фундаментальных прав криптопользователей», призванный стать основой для обсуждения и разработки регулирования индустрии.