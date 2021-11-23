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Часы ангела на декабрь 2021 года

Часы ангела на декабрь 2021 года

Обрести уверенность, справиться с трудностями и привлечь удачу будет проще, если заручиться помощью ангела-хранителя. В декабре 2021 года молитвы возносят в определенные часы, чтобы получить покровительство свыше.


Общение с ангелами происходит ежедневно, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют молиться им в определенные часы. В конце года поддержка хранителей будет особенно важна, чтобы завершить год успешно и отвести от себя беды.

1 декабря: в первый день зимы ангела с 09:25 до 10:12 просят о поддержке на весь год для себя и близких людей.

2 декабря: с 10:15 до 11:05 ангела призывают для поддержки и обретения уверенности.

3 декабря: в пятницу ангелу молятся с 10:25 до 11:15, чтобы обрести крепкое здоровье и быстро исцелиться от возможных недугов.

4 декабря: в этот день ангелу молятся с 10:10 до 11:00, чтобы оградить себя от происков недоброжелателей.


5 декабря: исполнить заветную мечту получится, если попросить у ангела-хранителя помощи. Ему молятся с 12:12 до 13:00.

6 декабря: с 10:40 до 11:30 у ангела просят поддержки перед началом сложного дела, чтобы завершить его вовремя и получить награду.

7 декабря: в этот день у ангела с 11:10 до 11:55 просят подать знак, чтобы не ошибиться с выбором пути или принятием важного решения.

8 декабря: обрести гармонию в отношениях с близкими поможет ангел. К нему взывают с 09:15 до 10:10.

9 декабря: справиться с ответственной работой и не пасовать перед трудностями будет легче, если заручиться поддержкой хранителя. Ему молятся с 12:10 до 12:50.

10 декабря: в пятницу с ангелом общаются, чтобы оградить себя от негативного влияния со стороны. Молитву читают с 08:40 до 09:30.


11 декабря: найти свою любовь и позабыть об одиночестве поможет поддержка ангела-хранителя. Помолитесь ему с 08:25 до 09:11.

12 декабря: в воскресенье к ангелу обращаются с 10:45 до 11:35 для обретения душевного равновесия и защиты от негатива.

13 декабря: обеспечить защиту своему жилищу от зла получится, если призвать на помощь ангела. С молитвой к нему обращаются с 08:45 до 09:32.

14 декабря: привлечь финансовое благополучие в декабре поможет ангел. Ему молятся с 12:10 до 13:00.

15 декабря: сегодня ангелу-хранителю молятся с 09:01 до 09:45, чтобы получить защиту от конкурентов и преуспеть в работе.

16 декабря: с 13:10 до 13:50 защиты у ангела просят беременные женщины, чтобы выносить и родить здоровых детей.

17 декабря: найти потерянную вещь будет проще, если обратиться за помощью к ангелу-хранителю. Молитву возносят с 10:35 до 11:20.

18 декабря: обрести покой и спать без кошмарных сновидений поможет ангел-хранитель. Ему молятся с 18:45 до 19:35.

19 декабря: в этот день с ангелом общаются с 08:05 до 08:48, чтобы избавиться от страхов и сомнений.


20 декабря: найти взаимопонимание с детьми поможет поддержка хранителя. Ангелу молятся с 07:35 до 08:20.

21 декабря: найти силы не бросать начатое дело и завершить его в срок будет проще с поддержкой ангела-хранителя. Его просят о помощи с 08:12 до 09:10.

22 декабря: справиться со стрессом и обрести уверенность поможет молитва, обращенная к ангелу с 07:12 до 08:00.

23 декабря: с 09:10 до 10:00 ангелу молятся для укрепления в вере и противостояния любому злу.

24 декабря: с 09:15 до 09:55 ангелу молятся о благополучии и счастье.

25 декабря: в этот день ангелу молятся с 06:46 до 07:30, чтобы успешно завершить обучение и сдать необходимые экзамены.

26 декабря: в воскресный день молятся с 10:20 до 11:10, прося у высших сил защиты для всей семьи.

27 декабря: отправляясь в дальнюю дорогу, молитву возносят с 05:55 до 06:45, чтобы в пути не возникало неприятностей.

28 декабря: попрощаться с вредными привычками поможет поддержка ангела. К нему взывают с 08:45 до 09:32.


29 декабря: с 10:15 до 11:05 ангелу молятся, прося прощения за неблаговидные поступки и для очищения души от негатива.

30 декабря: в этот день молитвы к ангелу с 08:20 до 09:10 помогут сохранить красоту и молодость на долгие годы.

31 декабря: в последний день года с ангелом общаются с 10:00 до 11:00, рассказывают о своих достижениях и благодарят за неустанную поддержку.

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По материалам: dailyhoro.ru

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