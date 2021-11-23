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Число выдаваемых россиянам кредитов предлагают ограничить

Число выдаваемых россиянам кредитов предлагают ограничить

00:52  Автор: Светлана Заверняева


Законопроект: № 1135194-7



Банк России может получить право устанавливать количественные ограничения на выдачу кредитными и микрофинансовыми организациями отдельных видов кредитов и займов. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний осенней сессии.

Сейчас Банк России имеет право вводить ограничения на банковское кредитование только в исключительных случаях и после согласования с правительством. Глава Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и депутат VII созыва Игорь Дивинский  предлагают дать право принимать такие решения Совету директоров Центробанка. Уточняется, что ограничения могут коснуться кредитных и микрофинансовых организаций.  

«При этом Центральный Банк будет определять максимально допустимую долю отдельных видов кредитов, займов, в соответствии с характеристиками этих кредитов. Также он определит порядок применения соответствующих ограничений», — пояснил Анатолий Аксаков.

Кроме того, законопроект наделит регулятора правом устанавливать ответственность для кредитных и микрофинансовых организаций за нарушение соответствующих решений Банка России.

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По словам главы Комитета Госдумы по финансовому рынку, данная инициатива позволит «охладить пыл» кредитных микрофинансовых организаций выдавать необеспеченные кредиты закредитованным россиянам.

Как разъяснили в Центробанке, при введении лимитов будут учитывать рост кредитования, опережающий доходы населения, увеличение показателя закредитованности граждан, а также рост доли длинных необеспеченных кредитов. При этом меры не коснутся образовательных кредитов и кредитов инвалидам на приобретение средств реабилитации и лечение.

По данным ЦБ РФ, закредитованность граждан достаточно высокая: доля тех, кто платит 80 и более процентов своего дохода на погашение кредитов и займов, составляет уже больше 30 процентов.

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# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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