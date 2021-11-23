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Citigroup запустит подразделение цифровых активов для институционалов

Citigroup запустит подразделение цифровых активов для институционалов


Финансовый конгломерат Citigroup заявил о запуске сфокусированного на криптовалютах подразделения в рамках группы по обслуживанию институциональных клиентов. Его возглавит Пунит Сингви, экс-глава отдела блокчейна и цифровых активов в направлении глобальных рынков.



Для работы в новой бизнес-единице наймут 100 специалистов.


Команда Сингви предоставит экспертные знания и сформирует стратегию по использованию блокчейна и цифровых активов подразделений, ориентированных на на торговлю, услуги по ценным бумагам, инвестиционный банкинг, а также казначейские и торговые решения.  


«Мы верим в потенциал технологии и цифровых активов. Новая инициатива продолжает нашу работу в этом пространстве и согласуется с нашей стратегией по внедрению новых технологий», — говорится во внутренней записке для сотрудников.


Напомним, в августе СМИ стало известно о подготовке Citigroup к выходу на рынок биткоин-фьючерсов.


В июне финансовый конгломерат объявил о создании группы для работы с цифровыми валютами в составе подразделения по управлению активами Citi Global Wealth Investments.


В мае руководитель направления по валютным операциям Citigroup Итай Такман заявил, что в банке рассматривают возможность запуска услуг по торговле и хранению криптовалют.


Ранее учреждение возглавило инвестраунд для Amberdata. Фирма предоставляет данные о блокчейнах, криптовалютах и DeFi-секторе, которые используются для исследований, трейдинга, оценки рисков, аналитики, отчетности и комплаенса.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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