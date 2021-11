Citigroup запустит подразделение цифровых активов для институционалов

Финансовый конгломерат Citigroup заявил о запуске сфокусированного на криптовалютах подразделения в рамках группы по обслуживанию институциональных клиентов. Его возглавит Пунит Сингви, экс-глава отдела блокчейна и цифровых активов в направлении глобальных рынков.

Total business for Citi's Institutional Client Group (ICG) was $550B in 2020.



Puneet Singhvi will be tasked with hiring, prospecting and pursuing investments within the digital asset space.



