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Даша Жукова прилетела в Москву, чтобы презентовать новый павильон музея "Гараж"

Даша Жукова прилетела в Москву, чтобы презентовать новый павильон музея "Гараж"

Сегодня в Москве состоялась пресс-конференция музея "Гараж", на которой представили планы по открытию нового здания — павильона "Шестигранник" в парке Горького. На мероприятии присутствовала и соосновательница музея Даша Жукова, которая в столицу России прилетает только по действительно весомым поводам.

Павильон, который известен также под названием "Механизация", был построен по проекту архитектора И. В. Жолтовского еще 1923 году к первой сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке. В 1950-х часть павильона преобразовали в танцплощадку (ее можно увидеть в фильме "Я шагаю по Москве"). В здании также проводили выставки, там располагался ресторан. Потом павильон пострадал от пожара и долгое время находился в запущенном состоянии.


Даша Жукова

Изначально именно в этом здании в авангардном стиле планировалось разместить музей "Гараж", когда он переехал из Бахметьевского автобусного гаража в парк Горького в 2012 году. Но здание нуждалось в полномасштабном восстановлении, поэтому этот проект не осуществился. Однако в 2013 году Роман Абрамович, сооснователь "Гаража" и на тот момент муж Жуковой (развелись они в 2017 году), выкупил павильоны "Шестигранник" и "Времена года" за 13,7 миллиона долларов. Последний был обновлен по проекту архитектора Рема Колхаса еще несколько лет назад.

Теперь наконец планируются реконструкция и "Шестигранника" и его преобразование в новое помещение музея, где будут располагаться новые выставочные залы, библиотека и кафе. За проект отвечает японское архитектурное бюро Sanaa.


В своей новой функции "Шестигранник" станет местом для социального взаимодействия и показа самых разных художественных практик,

— сообщается в пресс-релизе.

Рядом с основным зданием музея "Гараж" и "Шестигранником" планируется также открытие нового входа в парк.





Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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