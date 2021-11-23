День памяти святого Георгия Победоносца 23 ноября 2021 года

Вадим Карасев

Каждый православный человек знает о святом Георгии, которого прозвали Победоносцем. Сегодня день его памяти, и это хороший повод для того, чтобы узнать, почему святого называют таким воинственным именем.

Существует множество известных святых, история каждого из которых уникальна, — например, Иоанн Креститель, Николай Чудотворец. Святой Георгий также выделяется среди прочего числа праотцов.

Почему сегодня вспоминают святого Георгия Победоносца

Святой Георгий был рожден в христианской семье. Когда Георгий был еще маленьким, его отца казнили язычники за веру в Христа. Растила мальчика его благочестивая мать, которая привила ему любовь к Богу.

Когда Георгий подрос, он отправился на обязательную службу в римскую армию. Там он проявил храбрость, за что удостоился высокого чина. Император, которому служил Георгий, был недоволен распространяющимися новостями о Спасителе Христе и приказал уничтожать всех его последователей.

Как только Георгий узнал об этом, он отказался от всего нажитого им имущества в пользу бедных, а затем открыто выступил против замысла правителя. Само собой, император не смог этого оставить, поэтому после неудавшихся уговоров велел казнить Георгия. После его смерти с неба сошел ангел Господень и коснулся тела Георгия, произнеся лишь одно слово: «Радуйся». После этого Георгий победоносец воскрес. К сожалению, о том, что произошло далее, история умалчивает.

Традиции праздника

В день памяти святого Георгия Победоносца церковные правила выставляют запрет на работу по дому и по хозяйству. Стоит посвятить день молитвам или помощи своим близким.

Сегодня можно оказывать поддержку всем нуждающимся, включая людей, которые вам не знакомы. Это отличное время для благотворительности, для посещения храма. Если такая возможность есть, ей обязательно стоит воспользоваться.