Денежный лунный календарь на декабрь 2021 года

Вадим Карасев

Без денег нет комфорта, а без комфорта мы теряем счастье и позитивное настроение. Именно поэтому эксперты в области астрологии рекомендуют вам пользоваться денежным лунным календарем на декабрь, чтобы понимать, как следует обращаться с деньгами в последний месяц года.

Декабрь обещает быть довольно размеренным месяцем в плане финансов. Если вас настигнут проблемы, открыть денежный канал помогут специальные заговоры, обряды и советы экстрасенсов. Помните о том, что первостепенную важность играет ваша собственная уверенность.

1 декабря: в первый день зимы убывающая Луна окажется в Знаке Весов. Такое сочетание располагает нас к отдыху, поэтому в этот день лучше отказаться от финансовой активности в пользу релаксации.

2, 3 декабря: убывающая Луна в Скорпионе — удачное время для принятия важных финансовых решений. В эти два дня стоит прислушиваться к мнению мудрых людей. Не исключено, что окружающим захочется нам помочь.

4, 5 декабря: первые выходные этой зимы пройдут под управлением Стрельца. В субботу произойдет обновление Луны. Новолуние будет довольно опасным из-за затмения, так что покупки лучше в этот день не совершать. Воскресенье — идеальный день для шопинга в интернете.

6, 7 декабря: рост Луны в Козероге — это время, когда нужно работать в поте лица. Деньги не так важны, как процесс их заработка. Самыми счастливыми и удачными людьми будут те, кому нравится работа, которой они занимаются.

8, 9 декабря: активная Луна в Водолее приносит множество позитивных эмоций, в том числе от совершения покупок. Это самые лучшие дни для приобретения подарков для близких и друзей.

10, 11 декабря: рост Луны в Рыбах — это не лучшее время для трат и для работы. Новые дела лучше не начинать, так как они могут сорваться и не принести вам удовлетворения. Не стоит также в эти дни давать деньги в долг.

12, 13 декабря: активность Луны повысится. Она перейдет в созвездие Овна, что сделает нас чуть более безрассудными, но придаст уверенности, даст мотивации для финансового развития. В целом эти два дня можно назвать идеальными для тех, кто не привык сидеть на месте.

14, 15, 16 декабря: в эти три дня астрологи советуют вкладывать средства в собственное преображение и в преображение дома. Луна в Тельце — это почти всегда хорошее положение для денежной активности, особенно в фазу роста.

17, 18, 19 декабря: 17 и 18 декабря Луна будет расти два последних дня в Знаке Близнецов. Повышение доходов ожидает тех, кто умеет договариваться и решать проблемы без конфликтов. 19 число — полная Луна в том же Знаке. Это день, когда можно наткнуться на обман. Будьте осторожнее с денежными тратами.

20, 21 декабря: два дня убывающей Луны в Раке — это идеальное время для подсчета средств, оценки совершенных трат. Также в эти дни можно составлять список ближайших покупок, но лучше не тратить деньги.

22, 23 декабря: убывающая Луна во Льве — это дни финансовых проблем. В этот раз ситуация будет немного лучше, но все равно не стоит тратить много денег. Лучше посвятить эти дни привычной работе.

24, 25, 26 декабря: эти три дня — одни из самых лучших в плане работы. Пока Луна убывает в Деве, наша интуиция будет работать на нас. Также в эти дни люди станут более продуктивными.

27, 28 декабря: убывающая Луна в Весах помогает нам ставить перед собой новые цели и задачи, но в эти два дня нельзя переутомляться. Астрологи советуют тратить деньги на отдых, развлечения, романтику, а также подарки для близких людей к новогодним праздникам.

29, 30 декабря: в эти дни тоже полезно будет совершать покупки. Пока стареющая Луна будет пребывать в Скорпионе, нужно будет как можно больше времени проводить рядом с близкими.

31 декабря: с финансовой точки зрения этот день неблагоприятен. Если будете совершать покупки, не выходите за рамки бюджета и не покупайте то, что вам сейчас не нужно.