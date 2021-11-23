Депутата Киренской районной думы оштрафовали на 100 тысяч рублей за дебош в полиции

Депутата Киренской районной думы суд оштрафовал на 100 тысяч рублей за нападение на полицейских. Об этом сообщают пресс-служба прокуратуры Иркутской области и регионального СУ СК России.

Суд установил, что в феврале 2021 года подсудимый пьяным пришел в местную администрацию. В связи с этим его доставили в отдел внутренних дел для составления протокола за появление в общественных местах в состоянии опьянения. В отделении полиции мужчина устроил дебош: нецензурно выражался, громко кричал и ударил двоих полицейских. Один из понятых снял инцидент на видео и выложил в соцсетях.

Установлено, что обвиняемый — депутат думы Киренского муниципального района седьмого созыва, глава комиссии по вопросам законности, прав человека, регламента, мандатам и депутатской этике Дмитрий Клепиков.

Депутат думы Киренска предстанет перед судом за дебош в полиции

Предыдущая новость по этой теме: