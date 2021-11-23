Девушка показала, что с ней случилось, когда она в 5 раз увеличила губы и теперь у нее другая проблема

Молодая американка неравнодушна ко всем процедурам красоты, но особенно привлекательными ей кажутся полные губы. Девушка пять раз обращалась к косметологу и решила поделиться результатом.

Поклонница процедур красоты по имени Гламма разместила видео в своем Тик Ток. Ролик быстро попал в тренды, и за считанные дни его просмотрели миллионы пользователей. Героиня видео рассказала, как изменилась.

Девушка решилась на изменения ввиду влияния социальных сетей. Гламма все время видела красивых женщин, с полными сексуальными губами. Таким образом, невольно, девушка обзавелась комплексом. Она стала переживать, что мужчины не обращают на нее внимание из-за узких губ.

Со временем блогерша решилась посетить косметолога и сделала свой первый укол красоты. В течение двух лет Гламма посетила специалиста еще четыре раза. При каждом визите ей вводили в губы 1 мл гиалоурановой кислоты.

Также девушка рассказала, что в какой-то момент поняла, что теперь зависит от филлеров. Но, тем не менее, утверждает, что изменения во внешности помогли ей навсегда избавиться от некоторых комплексов, которые преследовали ее продолжительный период жизни.



