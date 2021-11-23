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Девушка показала, что с ней случилось, когда она в 5 раз увеличила губы и теперь у нее другая проблема

Девушка показала, что с ней случилось, когда она в 5 раз увеличила губы и теперь у нее другая проблема

Молодая американка неравнодушна ко всем процедурам красоты, но особенно привлекательными ей кажутся полные губы. Девушка пять раз обращалась к косметологу и решила поделиться результатом.

Поклонница процедур красоты по имени Гламма разместила видео в своем Тик Ток. Ролик быстро попал в тренды, и за считанные дни его просмотрели миллионы пользователей. Героиня видео рассказала, как изменилась.

Девушка решилась на изменения ввиду влияния социальных сетей. Гламма все время видела красивых женщин, с полными сексуальными губами. Таким образом, невольно, девушка обзавелась комплексом. Она стала переживать, что мужчины не обращают на нее внимание из-за узких губ.

Со временем блогерша решилась посетить косметолога и сделала свой первый укол красоты. В течение двух лет Гламма посетила специалиста еще четыре раза. При каждом визите ей вводили в губы 1 мл гиалоурановой кислоты.

Также девушка рассказала, что в какой-то момент поняла, что теперь зависит от филлеров. Но, тем не менее, утверждает, что изменения во внешности помогли ей навсегда избавиться от некоторых комплексов, которые преследовали ее продолжительный период жизни.


«Если бы я не решилась на увеличение, то по сей день бы чувствовала себя гадким утенком. Я бы продолжала проводить сравнение с другими представительницами слабого пола. Но теперь я нравлюсь себе и не испытываю комплектов по поводу внешности», – сказала Гламма.

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По материалам: MirFactov

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