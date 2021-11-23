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Дмитрий Шепелев признал ошибки в воспитании сына

Дмитрий Шепелев признал ошибки в воспитании сына
Ведущий Дмитрий Шепелев рассказал, что сын его завел в тупик. Телеведущий рассказал, что его восьмилетний сын Платон недавно поднял вопрос выдачи карманных денег. Мальчику хочется проявлять самостоятельность: он готов начать выполнять работу, за которую родители будут платить. Вот только ведущего эта инициатива поставила в тупик, ведь он не может придумать, за что ему платить ребенку. Шепелев рассудил, что платить за работу по дому было бы неправильно, а в школе им не ставят оценки, поэтому поощрять «пятерки» тоже не получится. Давать деньги за хорошее поведение или поступки Дмитрию тоже кажется странным. Он честно признался, что пока даже не знает, как выйти из этой ситуации. Ему хочется поддержать Платона.
Дмитрий Шепелев Кто-то из подписчиков упрекнул ведущего, что он рассуждает с позиции скупого. Мол, детям надо давать деньги «просто так», чтобы Платон мог купить себе что-то из сладостей. «Я думаю, дело не в том, что я скупой, а в том, что мы изначально совершили ошибку и в общем ни в чем не отказывали детям — всё у них есть», — объяснил Шепелев в Инстаграме свою позицию. Напомним, что помимо Платона в семье Шепелева подрастает еще один мальчик — Тихон. Его ведущему в марте этого года родила невеста Екатерина Тулупова. На момент знакомства с ведущим у неё, кстати, уже был ребенок от предыдущих отношений. Шепелев стал отличным отчимом для дочки дизайнера — Лады.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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