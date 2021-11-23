Дни силы в декабре 2021 года

Вадим Карасев

Дни силы — это дни, в которые нас оберегают звезды, планеты или нечто иное. В такие дни удача приходит к большинству людей. Пришла пора узнать, в какие дни декабря нас будет ждать успех и почему.

Начало зимы — это время, когда ночи максимально длинные, а погода максимально холодная. Это не значит, что вам нужно страдать от недостатка энергии. Чтобы быть всегда в тонусе, старайтесь пить почаще согревающие напитки.

1 декабря — избавление Нептуна от ретроградности

Ретроградный Нептун приносил нам много проблем, но в первый день зимы они уйдут прочь. Речь идет о плохом настроении и неприятных воспоминаниях. Многим людям наконец удастся стать более самостоятельными, продуктивными и мотивированными. Конец года отлично подходит для активности в делах и работе.

12 декабря — день зеркальной даты

Это идеальный день для обучения и духовных практик. 12.12 многие из нас получат большой заряд позитива от числа 3, которое будет управлять этим миром. Материальная составляющая отойдет на второй план. На первый выйдут дружба, любовь, доброта.

13 декабря — переход Марса в Знак Стрельца

Марс в Знаке Стрельца чувствует себя просто замечательно. Вся энергия красной планеты пойдет на защиту наших убеждений, идеалов и жизненных принципов. Все мы 13 декабря станем немного смелее. Сам день перехода будет ярким и позитивным, подталкивающим нас к доброте и попыткам помочь нуждающимся.

14-15 декабря — максимум потока Геминиды

14 и 15 числа звездный поток под названием Геминиды будет максимально активным. Нас ждет красивое «световое шоу». Астрологи напоминают о том, что эти два дня также входят в число дней силы декабря. Радиант потока находится в созвездии Близнецов, так что в эти дни можно загадывать желания в любви и творчестве.

21 декабря — день зимнего солнцестояния и максимум потока Урсиды

Этот день будет очень благоприятным, ведь 21 числа произойдет сразу два важных события. День зимнего солнцестояния важен тем, что он подарит нам внутреннюю гармонию и веру в лучшее. В момент максимума потока Урсиды многих из нас ждет просветление, осознание чего-то крайне важного.