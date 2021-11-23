Dress Code. Премия Glamour "Женщины года — 2021". Среди гостей — Юлия Пересильд, Анна Седокова, Яна Рудковская

Вадим Карасев

Вчера в театре "Геликон-опера" состоялась ежегодная церемония вручения премии журнала Glamour "Женщины года". Гостями мероприятия стали Яна Рудковская, побывавшая в космосе Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова, Анна Седокова, дива тиктока Дина Саева, Юлия Барановская, Елена Летучая, Зара, Наталья Максимова, Виктория Дайнеко, звезда соцсетей Катя Адушкина, Дина Немцова, дебютантки Бала Tatler Мария Табакова и Полина Цыганова и многие другие.

Вечер провели Иван Ургант и Ольга Шелест, помогал им Александр Гудков — он стал виртуальным соведущим церемонии. Главный приз в номинации "Женщина года" достался актрисе Чулпан Хаматовой — отметили ее роли в спектакле "Горбачев" и фильме Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", который был показан в Каннах. За триумф на Каннском кинофестивале отметили и режиссера Киру Коваленко (присутствовать лично она, увы, не смогла) — ее драма "Разжимая кулаки" впервые в истории российского кино получила главный приз фестиваля в программе "Особый взгляд".





Яна РудковскаяЮлия ПересильдПолина ЦыгановаМарина Зудина





Чулпан ХаматоваАнна СедоковаЮлия БарановскаяДина СаеваАйза ДолматоваМария ТабаковаЮлия ПаршутаАврораИнна МаликоваЮлия СавичеваАлексей ЖидковскийКатя АдушкинаЕлена ЛетучаяАлина Загитова и Маргарита МамунАнгелина МельниковаДаниил Радлов и Варвара ШмыковаФедор Белогай и Рита ДакотаЖасминЮлианна КарауловаВиктория ДайнекоМария ШумаковаНаталья ДавыдоваНаталья МаксимоваДина Немцова и Екатерина ОдинцоваЯн ГэКатерина ШпицаЛянка ГрыуЛаура ДжугелияАлександр ГорчилинМанижаИрина СтаршенбаумИляна ЭрднееваИнгрид ОлеринскаяИлья БачуринРената Пиотровски

Полный список победителей

Женщина года — Чулпан Хаматова

Лицо с экрана — "Женский стендап"

Автор года — Катерина Гордеева

Открытие года — Екатерина Алехина

Мужчина года — Евгений Чебатков

Режиссер года — Кира Коваленко

Команда года — Екатерина Шиляева и Алиса Гладченко

Певица года — Манижа

Актриса года — Ирина Старшенбаум

Спортсменки года — Дина и Арина Аверины





Иван Ургант и Ольга ШелестЮлия ПересильдВалентина ЯсеньЧулпан Хаматова и Иляна ЭрднееваНадя Бесчетникова