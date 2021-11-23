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Dress Code. Премия Glamour "Женщины года — 2021". Среди гостей — Юлия Пересильд, Анна Седокова, Яна Рудковская

Dress Code. Премия Glamour "Женщины года — 2021". Среди гостей — Юлия Пересильд, Анна Седокова, Яна Рудковская

Вчера в театре "Геликон-опера" состоялась ежегодная церемония вручения премии журнала Glamour "Женщины года". Гостями мероприятия стали Яна Рудковская, побывавшая в космосе Юлия Пересильд, Чулпан Хаматова, Анна Седокова, дива тиктока Дина Саева, Юлия Барановская, Елена Летучая, Зара, Наталья Максимова, Виктория Дайнеко, звезда соцсетей Катя Адушкина, Дина Немцова, дебютантки Бала Tatler Мария Табакова и Полина Цыганова и многие другие.

Вечер провели Иван Ургант и Ольга Шелест, помогал им Александр Гудков — он стал виртуальным соведущим церемонии. Главный приз в номинации "Женщина года" достался актрисе Чулпан Хаматовой — отметили ее роли в спектакле "Горбачев" и фильме Кирилла Серебренникова "Петровы в гриппе", который был показан в Каннах. За триумф на Каннском кинофестивале отметили и режиссера Киру Коваленко (присутствовать лично она, увы, не смогла) — ее драма "Разжимая кулаки" впервые в истории российского кино получила главный приз фестиваля в программе "Особый взгляд".


Яна Рудковская
Юлия Пересильд
Полина Цыганова
Марина Зудина


Чулпан Хаматова
Анна Седокова
Юлия Барановская
Дина Саева
Айза Долматова
Мария Табакова
Юлия Паршута
Аврора
Инна Маликова
Юлия Савичева
Алексей Жидковский
Катя Адушкина
Елена Летучая
Алина Загитова и Маргарита Мамун
Ангелина Мельникова
Даниил Радлов и Варвара Шмыкова
Федор Белогай и Рита Дакота
Жасмин
Юлианна Караулова
Виктория Дайнеко
Мария Шумакова
Наталья Давыдова
Наталья Максимова
Дина Немцова и Екатерина Одинцова
Ян Гэ
Катерина Шпица
Лянка Грыу
Лаура Джугелия
Александр Горчилин
Манижа
Ирина Старшенбаум
Иляна Эрднеева
Ингрид Олеринская
Илья Бачурин
Рената Пиотровски

Полный список победителей

Женщина года — Чулпан Хаматова

Лицо с экрана — "Женский стендап"

Автор года — Катерина Гордеева

Открытие года — Екатерина Алехина

Мужчина года — Евгений Чебатков

Режиссер года — Кира Коваленко

Команда года — Екатерина Шиляева и Алиса Гладченко

Певица года — Манижа

Актриса года — Ирина Старшенбаум

Спортсменки года — Дина и Арина Аверины


Иван Ургант и Ольга Шелест
Юлия Пересильд
Валентина Ясень
Чулпан Хаматова и Иляна Эрднеева
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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