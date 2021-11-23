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Джастина Бибера попросили отказаться от выступления в Саудовской Аравии: "Не пойте для убийц!"

Джастина Бибера попросили отказаться от выступления в Саудовской Аравии: "Не пойте для убийц!"

27-летнего Джастина Бибера попросили отказаться от выступления в Саудовской Аравии. Открытое письмо канадскому певцу написала невеста убитого саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Свое воззвание к поп-звезде Хатидже Дженгиз опубликовала в The Washington Post.

Невеста Хашогги обратилась к Биберу с просьбой отменить предстоящее выступление на Гран-при "Формулы-1" в Джидде, запланированном на 5 декабря.

Не пойте для убийц моего любимого Джамаля. Пожалуйста, выскажитесь и осудите его убийцу, Мухаммеда ибн Салмана. Ваш голос услышат миллионы,

— написала Дженгиз.


Хатидже Дженгиз

Напомним, что Хашогги, известный критик саудовского режима, был убит в консульстве этой страны в Стамбуле в октябре 2018 года в возрасте 59 лет. Он приехал туда, чтобы забрать документы, необходимые для свадьбы. Тело журналиста было расчленено в здании, пока Дженгиз ждала своего любимого снаружи.

Заказчиком этого убийства в прессе со ссылкой на данные американской разведки называли наследного принца Мухаммеда ибн Салмана. Сам он неоднократно отрицал свою причастность. Стоит отметить, что Хашогги когда-то был советником правительства Саудовской Аравии и был близок к королевской семье, но впал в немилость и отправился в добровольное изгнание в США в 2017 году.


Джамаль Хашогги

Дженгиз также отметила в письме, что у Бибера есть "уникальная возможность" показать, что его "имя и талант не будут использованы для восстановления репутации режима, убивающего своих критиков".


Джастин Бибер


Джастин Бибер с женой Хейли

Ожидается, что на концерте вместе с Бибером также выступят A$AP Rocky, Дэвид Гетта и Джейсон Деруло. Правозащитная организация Human Rights Watch также уже обратилась ко всем артистам с призывом отказаться от концертов во время проведения Гран-при "Формулы-1", заявив, что эти мероприятия направлены на то, чтобы отвлечь внимание от ситуации с правами человека в Саудовской Аравии.

В Лос-Анджелесе также появились мобильные билборды с призывами к Джастину Биберу отказаться от концерта в Джидде.

Не пойте для саудовских диктаторов!

Джастин, не будь пешкой саудовских убийц!

— гласят надписи.



Сами артисты ситуацию пока никак не прокомментировали, но прецеденты отказа звезд от выступлении в Саудовской Аравии уже были. В 2019 году рэп-исполнительница Ники Минаж уже отменяла запланированное выступление в Джидде, сославшись на то, что она является сторонницей поддержки прав женщин и ЛГБТК.


Надя Бесчетникова
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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