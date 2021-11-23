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Дженнифер Лоуренс считает справедливым, что гонорар Леонардо ДиКаприо за фильм "Не смотрите наверх" был больше, чем у нее

Дженнифер Лоуренс считает справедливым, что гонорар Леонардо ДиКаприо за фильм "Не смотрите наверх" был больше, чем у нее

31-летняя Дженнифер Лоуренс, которая недавно снялась в фильме "Не смотрите наверх" вместе с Леонардо ДиКаприо, поделилась своими мыслями насчет того, почему ее коллега по этой ленте заработал на пять миллионов долларов больше, чем она (гонорар Лоуренс составил 25 миллионов долларов, а ДиКаприо — 30), несмотря на то что ее имя в титрах идет первым. Об этом она рассказала в интервью Variety.


Дженнифер Лоуренс и Леонардо ДиКаприо в фильме "Не смотрите наверх"

Несправедливости в этой разнице Лоуренс не увидела. Говоря о неравной оплате труда, актриса заявила, что ДиКаприо приносит больше кассовых сборов, чем она, и настаивала на том, что ей невероятно повезло и она очень довольна договором.

Тем не менее оскароносная звезда отметила, что в Голливуде по-прежнему есть проблема неравной оплаты труда мужчин и женщин.

О равной оплате труда крайне неловко спрашивать. И если вы зададите вопрос о чем-то, что кажется неравным, вам ответят, что это отнюдь не гендерное неравенство, но что именно — вам сказать не смогут,

— сказала Дженнифер.



О разнице в гонорарах Лоуренс и ДиКаприо стало известно в сентябре, когда издание Variety опубликовало список самых высокооплачиваемых звезд киноиндустрии. В новом интервью актриса намекнула, что узнала о гонораре Лео из СМИ.

О неравной оплате труда в Голливуде рассказывали и другие актрисы. К примеру, за роль в фильме "Все деньги мира" Мишель Уильямс заработала меньше тысячи долларов, в то время как ее коллега Марк Уолберг — 1,5 миллиона долларов. Тогда Уильямс была шокирована этим фактом, а Уолберг, узнав об огромной разнице в зарплатах, пожертвовал свой гонорар благотворительному фонду Time's Up, который помогает жертвам домогательств и сексуального насилия.



Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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