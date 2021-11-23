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Джоан Роулинг пожаловалась на угрозы со стороны трансактивистов после публикации ее адреса в сети

Джоан Роулинг пожаловалась на угрозы со стороны трансактивистов после публикации ее адреса в сети

Конфликт Джоан Роулинг и транссообщества вышел на новый уровень. Вчера писательница опубликовала у себя в твиттере несколько постов, в которых рассказала об угрозах. Их она стала получать после публикации в сети фото ее дома, которые сделали активисты движения за права трансперсон.

После того как стало известно, что на реюнион "Гарри Поттера" не позовут писательницу Джоан Роулинг, которая и придумала историю о юном волшебнике, в сети снова стали бурно обсуждать скандал с ее участием, ставший причиной "отмены" Роулинг. Напомним, что когда-то писательница раскритиковала у себя в твиттере формулировку "люди, которые менструируют", напомнив, что есть слово "женщины". После этого ее обвинили в трансфобии, в сети началось движение против Роулинг, а многие актеры из "Гарри Поттера" поспешили дистанцироваться от Роулинг. Более того, в серии книг Роулинг о детективе Корморане Страйке, которые она пишет под псевдонимом Роберт Гэлбрейт, также нашли признаки трансфобии.


Дэвид Хейман, Эмма Уотсон, Джоан Роулинг и Руперт Гринт

Теперь же в сети некоторые пользователи готовы отменять "отмену" Роулинг и осуждать тех, кто ранее осуждал саму писательницу. Причиной этому послужил резонансный случай. Несколько активистов из числа критиков трансфобных взглядов писательницы сфотографировались у ее дома, причем сделали это так, что на фото отлично виден точный адрес, и опубликовали снимки в сети.

Я получила так много угроз расправы, что могла бы обклеить ими весь дом. Возможно — просто высказываю мысль — лучший способ доказать, что ваше движение не представляет угрозы для женщин, — это перестать преследовать и донимать нас и прекратить угрожать нам,

— написала Роулинг.


Джоан Роулинг

Она также отметила, что ей пришлось обращаться в полицию, и поблагодарила всех, кто отправил жалобы на публикацию с фото в службу поддержки соцсетей.

В комментариях традиционно развернулась дискуссия. Многие не восприняли всерьез жалобу писательницы, посчитав, что она преувеличивает проблему.

Это немного странно, потому что вы прекрасно знаете, что ваш адрес является общедоступной информацией, но вы пытаетесь создать впечатление, будто трансактивисты раскрывают частную информацию общественности. О вашем доме есть целая статья в "Википедии",

— написал один из пользователей.

Где было ваше возмущение тогда?

— спросил другой пользователь, приложив скрин видео двухгодичной давности с экскурсией фаната "Гарри Поттера" по Эдинбургу к дому писательницы.


Однако многие подписчики Роулинг поддержали ее, отметив, что такое поведение активистов недопустимо.

События и персонажи просто отражают сюжет "Гарри Поттера". Были подорваны институты, призванные защищать добро и бороться со злом. Тех, кто противостоит этому, осуждают и уничтожают. Благодаря таким, как вы, твердо стоящим перед этим, мы победим,

— написал один из поклонников.

Поддержали Роулинг и некоторые представители транссообщества.

Мне очень жаль это слышать. Я трансперсона, но я не поддерживаю таких, как они. Я всегда не согласен с вашими мнениями, но я понимаю ваши опасения,

— высказался подписчик.


Некоторые решили поддержать Роулинг и в шуточной форме с отсылкой к книгам. Один из таких постов она даже ретвитнула.

Моим коллегам-активистам, которые планируют мирно запугать Джоан Роулинг, собравшись у ее дома. Напоминаю ее адрес: платформа 9 ¾, вокзал Кингс-Кросс. (Чтобы войти, бегите очень быстро, головой вперед, к бетонной стене между платформами 9 и 10.) Удачи!

— написал пользователь сети.

Первым новостью поделился блогер Zenitsu98.


Надя Бесчетникова
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По материалам: spletnik.ru

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