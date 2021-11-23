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ЕЦБ включил криптовалюты в систему надзора над электронными платежами

ЕЦБ включил криптовалюты в систему надзора над электронными платежами


Совет управляющих ЕЦБ утвердил новую нормативную структуру надзора над электронными платежами, которая включила оценку эффективности и безопасности кошельков и сервисов, связанных с криптовалютами.


https://twitter.com/ecb/status/1462783339203600386

Структура Евросистемы для надзора за электронными платежными инструментами, схемами и механизмами (набор правил PISA) содержит методологию оценки и политику льгот.


Согласно пресс-релизу, денежно-кредитный орган Евросоюза использует новую систему для надзора за компаниями, которые обеспечивают и поддерживают использование платежных карт, кредитных переводов, прямого дебетования, электронных переводов и платежных электронных токенов.


PISA также охватит услуги, связанные с криптовалютами, включая прием активов мерчантами и возможности отправки и получения через цифровой кошелек.


По словам члена Совета управляющих Фабио Пинетты, экосистема розничных платежей быстро развивается, благодаря инновациям, и требует нового подхода.


"Структура PISA включит в себя цифровые платежные токены, такие как стейблкоины, наряду с традиционными платежными инструментами и схемами, в которых мы накопили опыт за многие годы", — уточнил он.


Ожидается, что подпадающие под надзор Евросистемы компании начнут придерживаться новых норм к 15 ноября 2022 года. Остальные фирмы получат годичный льготный период с момента уведомления о попадании под регулирование ведомством.


Напомним, в ЕЦБ посчитали "ограниченными" риски для финансовых институтов со стороны криптовалют. 


Глава регулятора Кристин Лагард заявила, что некоторые из цифровых активов используются для отмывания денег и финансирования "подозрительной активности".


Ранее она отметила угрозу для финансовой стабильности в случае распространения стейблкоинов.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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