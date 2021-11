Famitsu: продажи консолей Xbox в мире, ТОП-10 самых популярных игр трех поколений Xbox





Японское издание Famitsu к 20-летию приставок Xbox представило материал, в котором приведены интересные цифры по консолям Xbox, Xbox 360 и Xbox One. Часть цифр касаются только территории Японии, но есть и информация, связанная с общемировыми данными.

Так, по данным Famitsu, в мире было продано:

Xbox — 24 млнXbox 360 — 85,8 млнXbox One — 49,89 млн

Еще одна интересная цифра, которая отмечается в данных Famitsu, касается продаж Forza Horizon 4. По их сведениям, в мире продано 12 млн копий игры. Отметим, что источник данных не приводится.

Что касается японской статистики. Портал Famitsu поделился информацией о 10 самых популярных играх в Японии для разных поколений Xbox, указав продажи этих игр на территории страны.

Dead or Alive 3(217.149 копий)Star Ocean: The Last Hope(208.521 копий)Titanfall(43.717 копий)Dead or Alive: Xtreme Beach Volleyball(127.576 копий)Tales of Vesperia(204.305 копий)Kinect Sports Rivals(25.090 копий)Halo(76.963 копий)Blue Dragon(203.740 копий)Halo: The Master Chief Collection(18.876 копий)Dead or Alive: Ultimate(62.890 копий)The Last Remnant(154.493 копий)Dead Rising 3(13.897 копий)Ninja Gaiden(56.544 копий)Kinect Adventures(154.217 копий)Forza Motorsport 5(13.140 копий)Murakumo(52.436 копий)Ace Combat 6(149.147 копий)Minecraft: Xbox One Edition(11.510 копий)Genma Onimusha(49.990 копий)Forza Motorsport 2(130.591 копий)Halo 5 Guardians(10.640 копий)Halo 2(45.917 копий)Resident Evil 5(123.817 копий)Call of Duty: Advanced Warfare(9.328 копий)Panzer Dragoon Orta(43.850 копий)Monster Hunter Frontier Online(123.192 копий)Forza Horizon 3(7.846 копий)Shin Megami Tensei: Nine(42.920 копий)Beautiful Katamari(115.658 копий)Forza Horizon 4(6.486 копий)