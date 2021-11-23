Филипп Киркоров едва не наложил на себя руки

Певец Филипп Киркоров рассказал, как пережил расставание с Аллой Пугачевой. Супруги развелись более 15 лет назад. У артистов до сих пор спрашивают про совместную жизнь и расставание. Король отечественной поп-сцены в очередной раз ответил на вопросы любопытных. 54-летний артист не особо любит говорить о браке с Аллой Пугачевой. Дело в том, что музыкант тяжело пережил разрыв с Примадонной. «Не живу воспоминаниями. Сегодня эти воспоминания неуместны, да и не нужны никому. Это другая жизнь, она была прекрасна. Но сейчас у каждого своя жизнь. Это было давно и неправда... Когда случился развод, казалось, что жизнь остановилась, все закончилось» — заявил музыкант. После расставания с Аллой Борисовной Киркоров впал в депрессию. Артист даже думал наложить на себя руки…Филипп Киркоров и Алла Пугачева «Я сидел дома в новогоднюю ночь один, было ощущение полной пустоты, помню это очень хорошо. Мне было очень плохо на душе. Сижу и думаю: «Господи, дай сигнал, что все будет хорошо, дай мне какой-то знак», — потому что на душе была просто выжженная земля. Для меня это был шок, стресс, кошмар. И вот я сижу, по телевизору показывают «Огонек» безумный, я в нем тоже снимался. И все, никаких сигналов. В голову полезли самые дурные мысли. Самые. И вот выбор был у меня: либо идти спать, либо совсем по-другому ход истории изменить... И тут раздается звонок. В пять часов утра, от моей подруги, жены одного очень известного телеведущего: «Что делаешь?» — «Спать собираюсь». — «Тут важные люди гуляют, артисты закончились, а гулять дальше хочется. Приезжай», — разоткровенничался музыкант. Этот разговор серьезно изменил жизнь артиста. «Я называю сумму астрономически-космическую. Думаю, пусть узнают напоследок, какая цена была у Киркорова. Подруга перезванивает через пару минут и говорит, что сумму подтвердили. А человек в те времена был очень серьезный — сейчас, к сожалению, все немножко по-другому в его жизни складывается, но я ему благодарен, потому что, если бы не он, я не знаю, что бы случилось в ту ночь», — заключил Филипп Бедросович «ОК!».