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Филипп Киркоров высказался о скандале с МУЗ-ТВ

Филипп Киркоров высказался о скандале с МУЗ-ТВ
Певца Филиппа Киркорова считают одним из виновников суда над музыкальным каналом. Артист оправдался за скандал на премии «Муз-ТВ», где он вместе с блогером Давидом Манукяном предстал в образах невесты и жениха. Кругом их окружали полуголые парни спортивного телосложения. «Мы же не в обнимку с этими парнями вышли. Мы просто приехали, два друга, исполнивших замечательный хит «Ролекс». Песня была представлена во многих номинациях. Мы приехали вдвоем, а с кем мы должны были приехать? Я должен был приехать с Бузовой или он должен был с Бузовой приехать?», сказал Филипп Киркоров.
Филипп Киркоров По словам Киркорова, он всегда приходит на данные мероприятия со спутниками и со спутницами. В зависимости от проекта. И никогда к нему не было вопросов. Он не понимает, почему в свои почти 55 стал вдруг пользоваться таким «сексуальным вниманием», сообщает ok-magazine.ru. Напомним, Басманный суд Москвы оштрафовал телеканал «Муз-ТВ» на миллион рублей за пропаганду ЛГБТ среди несовершеннолетних. Недовольство после премии высказывали не только некоторые звезды шоу-бизнеса, но и Роскомнадзор. Прежде всего из-за женских платьев на мужчинах.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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