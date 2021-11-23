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Физическая активность может улучшить состояние при болезни Альцгеймера

Физическая активность может улучшить состояние при болезни Альцгеймера

Согласно новому исследованию, физическая активность улучшает здоровье мозга, особенно при болезни Альцгеймера, за счет снижения активации иммунных клеток и уменьшения воспаления.

За иммунный ответ в мозге отвечают клетки микроглии. Они контролируют воспалительный процесс, поглощают чужеродные микроорганизмы и мертвые клетки. Но в ряде случаев слишком большая активация микроглии может вызвать воспаление, которое повредит нейроны и нарушит передачу сигналов в мозге. Ранее исследования на животных показали, что физические упражнения помогают снизить избыточную активность иммунных клеток мозга у животных, но у людей этого пока не наблюдали.

Авторы нынешнего исследования оценили взаимосвязь между физической активностью и активацией микроглии у 167 пожилых людей с разной степенью когнитивного старения в рамках проекта Rush Memory and Aging Project. Перед ежегодными когнитивными тестами участники носили мониторы активности 24 часа в сутки в течение десяти дней. Исследователи измеряли активацию микроглии и степень развития болезни Альцгеймера при посмертном анализе тканей мозга. Повышенная физическая активность оказалась связана с более низкой активацией микроглии, особенно в нижней височной извилине — области мозга, наиболее страдающей при болезни Альцгеймера. Физическая активность оказывала более выраженное влияние на воспаление у людей с более тяжелой формой болезни Альцгеймера.

Исследование опубликовано в JNeurosci.

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По материалам: polit.ru

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