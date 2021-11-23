Физическая активность может улучшить состояние при болезни Альцгеймера

Вадим Карасев

Согласно новому исследованию, физическая активность улучшает здоровье мозга, особенно при болезни Альцгеймера, за счет снижения активации иммунных клеток и уменьшения воспаления.

За иммунный ответ в мозге отвечают клетки микроглии. Они контролируют воспалительный процесс, поглощают чужеродные микроорганизмы и мертвые клетки. Но в ряде случаев слишком большая активация микроглии может вызвать воспаление, которое повредит нейроны и нарушит передачу сигналов в мозге. Ранее исследования на животных показали, что физические упражнения помогают снизить избыточную активность иммунных клеток мозга у животных, но у людей этого пока не наблюдали.

Авторы нынешнего исследования оценили взаимосвязь между физической активностью и активацией микроглии у 167 пожилых людей с разной степенью когнитивного старения в рамках проекта Rush Memory and Aging Project. Перед ежегодными когнитивными тестами участники носили мониторы активности 24 часа в сутки в течение десяти дней. Исследователи измеряли активацию микроглии и степень развития болезни Альцгеймера при посмертном анализе тканей мозга. Повышенная физическая активность оказалась связана с более низкой активацией микроглии, особенно в нижней височной извилине — области мозга, наиболее страдающей при болезни Альцгеймера. Физическая активность оказывала более выраженное влияние на воспаление у людей с более тяжелой формой болезни Альцгеймера.

Исследование опубликовано в JNeurosci.