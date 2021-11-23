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Фонд «Навстречу переменам» и Tele2 вручили гранты россиянам на проекты для поддержки детей

Фонд «Навстречу переменам» и Tele2 вручили гранты россиянам на проекты для поддержки детей

18 ноября в онлайн-формате состоялась церемония награждения победителей конкурса фонда «Навстречу переменам». Экспертное и детское жюри выбирало лучшие импакт-стартапы, а зрители – обладателя «приза зрительских симпатий». Партнером фонда выступает компания Tele2.

Конкурс фонда «Навстречу переменам» направлен на поиск инициативных, смелых и творческих лидеров, стремящихся менять жизнь детей к лучшему, создавая для них новые возможности. В этом году на конкурс было подано 226 заявок от социальных предпринимателей со всей России. Волонтеры Tele2 и сотрудники фонда отобрали 71 проект, затем экспертный совет определил 29 лучших работ. Общий грантовый фонд составил пять миллионов рублей.

Жюри выбрало победителями:


Анну Чупракову (Инклюзивный цех Vareniki*, Вольск), проект по подготовке к трудоустройству выпускников детских домов и интернатов;



Елену Сорокину, (педагоги-волонтеры, Ульяновск), проект «Движение педагогов-волонтеров, которые бесплатно занимаются с детьми из малообеспеченных семей и социальными сиротами»;



Романа Мирошниченко (ДарИТ, Ярославль), проект «Сбор и ремонт ненужной компьютерной техники с последующей передачей нуждающимся семьям»;



Тимура Маннанова (Ассоциация наставников олимпиадного движения, Уфа), проект «Помощь в подготовке к олимпиадам детям в отдаленных регионах».

Приз зрительских симпатий получили три автора:


Тимур Маннанов (Ассоциация наставников олимпиадного движения, Уфа), проект «Помощь в подготовке к олимпиадам детям в отдаленных регионах»;



Евгений Игнатьев (Stop-hemangioma**, Москва), проект «Система дистанционного мониторинга за гемангиомами у младенцев»;



Анна Чупракова (Инклюзивный цех Vareniki, Вольск), проект по подготовке к трудоустройству выпускников детских домов и интернатов.


Михаил Курганов и Юлия Горчакова Екатерина Дидик Елена Сорокина Тимур Маннанов

Гранты детского жюри в номинации «Локальные проекты» вручили Михаилу Курганову и Юлии Горчаковой (Муром), проект «Клуб технического творчества для профориентации подростков», в номинации «Масштабные проекты» — Евгению Игнатьеву (Stop-hemangioma, Москва), проект «Система дистанционного мониторинга за гемангиомами у младенцев».

Юлия Варченко, исполнительный директор фонда «Навстречу переменам»:
— С 2012 года более трех тысяч заявок поступило на конкурс. Мы поддержали более 350 социальных предпринимателей, 37 проектам оказали финансовую помощь на сумму 65 миллионов рублей грантов. 85% выбранных стартапов развиваются и масштабируются. В 2021 году фонд сформировал целевой капитал с помощью наших благотворителей. Уверена, что в следующие годы количество партнеров будет увеличиваться.

Светлана Скворцова, заместитель генерального директора по стратегическому планированию и управлению большими данными Tele2:
— Подход и идеология фонда «Навстречу переменам» созвучны с одним из ключевых принципов социальной политики Tele2. Вместе мы развиваем потенциал наиболее активной части общества – социальных предпринимателей. Мы верим, что эти сильные проекты смогут стать финансово самостоятельными, эффективными и активно развиваться уже без поддержки со стороны.

В состав жюри вошли: Григорий Березкин, председатель совета директоров группы ЕСН, Анна Тюшкевич, председатель совета директоров РБК, Сергей Эмдин, генеральный директор ООО «Деметра-Холдинг», Елена Ивашенцева, старший партнер Baring Vostok***, Светлана Скворцова, заместитель генерального директора по стратегическому планированию Tele2, Ирина Гофман, генеральный директор и президент международной вещательной компании ViasatWord****, Джери Калмис, генеральный директор Lamoda*****.


Джери Калмис, генеральный директор Lamoda Ирина Гофман, генеральный директор и президент международной вещательной компании ViasatWord

Все финалисты:
Тимур Маннанов (Ассоциация наставников олимпиадного движения, Уфа), проект «Помощь в подготовке к олимпиадам детям в отдаленных регионах»
Елена Сорокина (педагоги-волонтеры, Ульяновск), проект «Движение педагогов-волонтеров, которые бесплатно занимаются с детьми из малообеспеченных семей и социальными сиротами»
Екатерина Дидик (Слеш, Таганрог), проект «Инклюзивная секция и команда чирлидеров»
Роман Мирошниченко (ДарИТ, Ярославль), проект «Сбор и ремонт ненужной компьютерной техники с последующей передачей нуждающимся семьям»
Александр Родин (Доминант, Владимир), проект «Центр уличных субкультур»
Евгений Игнатьев (Stop-hemangioma, Москва), проект «Система дистанционного мониторинга за гемангиомами у младенцев»
Анна Чупракова (Инклюзивный цех Vareniki, Вольск), проект по подготовке к трудоустройству выпускников детских домов и интернатов
Михаил Курганов и Юлия Горчакова (Ритм, Муром), проект «Клуб технического творчества для профориентации подростков»
Жанна Сорока (Inlife*******, Москва), проект «Онлайн-платформа адаптивных видов спорта для детей с ментальными ограничениями»
Татьяна Кавылина (Fit&Deaf********, Санкт-Петербург), проект «Фитнес для глухих и слабослышащих людей».

Подробно
*вареники
**стоп гемангиома
***бэринг восток
****виасат ворд
*****ламода
******инлайф
*******фит энд диф

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По материалам: irk

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