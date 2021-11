Фотографии эндемиков Байкала ученого-биолога ИГУ стали лучшими в двух международных конкурсах

Фотографии, сделанные ученым ИГУ Ксенией Верещагиной, признаны одними из лучших на открытом Российско-германском конкурсе научно-популярных фоторабот «Познавая бесконечность». Также одна из фотографий заняла второе место в конкурсе научного журнала BMC Ecology and Evolution «BMC Ecology and Evolution Image Competition 2021», сообщает пресс-служба Иркутского государственного университета.

Фотоконкурс «Познавая бесконечность» прошел в рамках Российско-германского года научно-образовательных партнерств, его цель — популяризация совместных научно-исследовательских проектов. На конкурс Ксения Верещагина, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории стресс-физиологии и перспективных биотехнологий НИИ биологии ИГУ подала, в основном, фотографии байкальских эндемиков — в номинации «Макромир науки» и «Наука со стороны».

Ксения Верещагина:

— Моя научно-исследовательская деятельность связана с изучением байкальских эндемиков — рачков. Сначала я их фотографировала просто для работы — в лабораторных условиях, а потом увлеклась макросъемкой. Удачные кадры, конечно, приходится «ловить», ведь это живые существа, для которых незнакомо понятие «постановочное» фото. Также, на конкурс отправляла фото людей с эндемиками — их снимала тоже для лабораторного альбома, мы старались придумать что-то интересное, связанное с их проектами.

В научном журнале BMC Ecology and Evolution отметили фотографию Ксении Верещагиной, на которой изображен байкальский эндемичный рачок Eulimnogammarus verrucosus. Фото победило в категории «Evolutionary Developmental Biology and Biodiversity», а также заняло второе место среди всех изображений в шести категориях: «Conservation Biology», «Evolutionary Developmental Biology and Biodiversity», «Behavioural Ecology», «Population Ecology», «Human Evolution and Ecology» и «Ecological Developmental Biology».

В сопроводительном тексте под фотографией в журнале написано об экологическом кризисном явлении, развивающемся в некоторых районах Байкала и значительно воздействующем на прибрежные сообщества, а также подчеркнуто, что в районах интенсивного антропогенного воздействия происходит массовое заселение эндемичных амфипод паразитирующими на них инфузориями, оомицетами или грибами. Фотография, сделанная Ксенией Верещагиной, прекрасно это иллюстрирует — представитель амфипод вида E. verrucosus густо покрыт паразитами, что ведет к быстрой гибели рачков.





Фото Ксении Верещагиной Фото Ксении Верещагиной Фото Ксении Верещагиной Фото Ксении Верещагиной Фото Ксении Верещагиной Фото Ксении Верещагиной