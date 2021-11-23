Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Фотографии эндемиков Байкала ученого-биолога ИГУ стали лучшими в двух международных конкурсах

Фотографии эндемиков Байкала ученого-биолога ИГУ стали лучшими в двух международных конкурсах

Фотографии, сделанные ученым ИГУ Ксенией Верещагиной, признаны одними из лучших на открытом Российско-германском конкурсе научно-популярных фоторабот «Познавая бесконечность». Также одна из фотографий заняла второе место в конкурсе научного журнала BMC Ecology and Evolution «BMC Ecology and Evolution Image Competition 2021», сообщает пресс-служба Иркутского государственного университета.

Фотоконкурс «Познавая бесконечность» прошел в рамках Российско-германского года научно-образовательных партнерств, его цель — популяризация совместных научно-исследовательских проектов. На конкурс Ксения Верещагина, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории стресс-физиологии и перспективных биотехнологий НИИ биологии ИГУ подала, в основном, фотографии байкальских эндемиков — в номинации «Макромир науки» и «Наука со стороны».

Ксения Верещагина:
— Моя научно-исследовательская деятельность связана с изучением байкальских эндемиков — рачков. Сначала я их фотографировала просто для работы — в лабораторных условиях, а потом увлеклась макросъемкой. Удачные кадры, конечно, приходится «ловить», ведь это живые существа, для которых незнакомо понятие «постановочное» фото. Также, на конкурс отправляла фото людей с эндемиками — их снимала тоже для лабораторного альбома, мы старались придумать что-то интересное, связанное с их проектами.

В научном журнале BMC Ecology and Evolution отметили фотографию Ксении Верещагиной, на которой изображен байкальский эндемичный рачок Eulimnogammarus verrucosus. Фото победило в категории «Evolutionary Developmental Biology and Biodiversity», а также заняло второе место среди всех изображений в шести категориях: «Conservation Biology», «Evolutionary Developmental Biology and Biodiversity», «Behavioural Ecology», «Population Ecology», «Human Evolution and Ecology» и «Ecological Developmental Biology».

В сопроводительном тексте под фотографией в журнале написано об экологическом кризисном явлении, развивающемся в некоторых районах Байкала и значительно воздействующем на прибрежные сообщества, а также подчеркнуто, что в районах интенсивного антропогенного воздействия происходит массовое заселение эндемичных амфипод паразитирующими на них инфузориями, оомицетами или грибами. Фотография, сделанная Ксенией Верещагиной, прекрасно это иллюстрирует — представитель амфипод вида E. verrucosus густо покрыт паразитами, что ведет к быстрой гибели рачков.


Фото Ксении Верещагиной Фото Ксении Верещагиной Фото Ксении Верещагиной Фото Ксении Верещагиной Фото Ксении Верещагиной Фото Ксении Верещагиной
# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

5 самых опасных дней в декабре 2021 года
5 самых опасных дней в декабре 2021 года
РФ получила заявки на размещение 1,8 млн майнеров после запрета добычи биткоина в Китае
РФ получила заявки на размещение 1,8 млн майнеров после запрета
Фотографии эндемиков Байкала ученого-биолога ИГУ стали лучшими в двух международных конкурсах
Фотографии эндемиков Байкала ученого-биолога ИГУ стали лучшими в двух
26 ноября иркутян приглашают на бесплатные консультации со специалистами южнокорейских клиник
26 ноября иркутян приглашают на бесплатные консультации со
Квест-комната по профилактике наркозависимых появится в Усть-Куте
Квест-комната по профилактике наркозависимых появится в Усть-Куте
21 071 случай заболевания ОРВИ зарегистрирован в Иркутской области за прошедшую неделю
21 071 случай заболевания ОРВИ зарегистрирован в Иркутской области за
Rust Console Edition получает крупное обновление Devastation Unleashed
Rust Console Edition получает крупное обновление Devastation Unleashed
Эти 3 игры присоединяются сегодня к подписке Game Pass на Xbox и PC
Эти 3 игры присоединяются сегодня к подписке Game Pass на Xbox и PC
Распродажа в Microsoft Store (23-30 ноября) — около 100 игр и DLC для Xbox со скидками
Распродажа в Microsoft Store (23-30 ноября) — около 100 игр и DLC для
Гороскоп на декабрь 2021 года
Гороскоп на декабрь 2021 года
Генпрокуратура предложила меру пресечения для Рашкина в виде запрета определенных действий
Генпрокуратура предложила меру пресечения для Рашкина в виде запрета
На улице Тимирязева в Иркутске из-за ДТП затруднено движение
На улице Тимирязева в Иркутске из-за ДТП затруднено движение

Топ на сегодня

Консультант по развитию аэропорта Иркутска устранил нарушения контракта после вмешательства прокуратуры
Консультант по развитию аэропорта Иркутска устранил нарушения
Экземпляр первого издания Конституции США стал самым дорогим в истории текстом, проданным на аукционе
Экземпляр первого издания Конституции США стал самым дорогим в
Более 2 тысяч участников объединила Международная научно-практическая конференция «От научных исследований к образовательной политике»
Более 2 тысяч участников объединила Международная научно-практическая
В УрГПУ открылся педагогический технопарк «Кванториум»
В УрГПУ открылся педагогический технопарк «Кванториум»
Банк OCBC в Сингапуре рассмотрит запуск биткоин-биржи
Банк OCBC в Сингапуре рассмотрит запуск биткоин-биржи

Еще по теме

В Москве стартовал заключительный этап конкурса проектов и исследований по направлению «Инженеры»
В Хабаровском крае продолжается прием заявок на конкурс «Маршрут Великой Победы»
Более 200 столичных школьников стали победителями и призерами конкурса исследовательских и проектных работ
В Новосибирске обсудили развитие научно-образовательных проектов в странах ШОС