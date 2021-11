Galaxy Digital и DСG Барри Силберта инвестировали в провайдера данных о стейкинге

Поставщик данных о стейкинге и других видов доходов от цифровых активов Staking Rewards закрыл инвестраунд на $3,2 млн с переподпиской в 6x. Его возглавили Galaxy Digital, Digital Currency Group и CoinShares.

