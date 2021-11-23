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Газета SCMP представила white paper NFT-стандарта на блокчейне Flow

Газета SCMP представила white paper NFT-стандарта на блокчейне Flow


Старейшая англоязычная газета Гонконга South China Morning Post (SCMP) опубликовала white paper нового стандарта NFT под названием Artifact.


Первую коллекцию невзаимозаменяемых токенов издание планирует выпустить с использованием нового стандарта.


Инициатива направлена на сохранение документальных фотографий, иллюстраций, а также визуализации данных и инфографики. Структура Artifact базируется на блокчейне Flow, за которым стоит команда Dapper Labs — разработчики NFT-проекта NBA Top Shot.


«Благодаря техническому документу мы надеемся вдохновить других „хранителей истории“ перенять наше видение того, как сделать историю более доступной и подходящей для коллекционирования», — приводит CoinDesk заявление CEO газеты Гэри Лю.


В июле принадлежащая Alibaba SCMP впервые раскрыла планы по токенизации 118-летного архива в виде невзаимозаменяемых токенов.


В том же месяце входящий в состав корпорации китайский интернет-магазин Taobao разрешил продажу NFT на своем фестивале.


Напомним, на фоне усиления давления на криптовалютную индустрию в КНР технологические гиганты Ant Group и Tencent дистанцировались от термина «NFT».


Ранее коллекционные активы не упоминались в заявлениях властей. Однако в сентябре государственные СМИ предостерегли граждан от покупки невзаимозаменяемых токенов из-за потенциального пузыря в секторе.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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