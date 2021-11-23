Генпрокуратура предложила меру пресечения для Рашкина в виде запрета определенных действий

Вадим Карасев

Генпрокуратура попросила Госдуму (ГД) разрешить избрать меру пресечения в отношении депутата от КПРФ Валерия Рашкина в виде запрета определенных действий. Об этом заявил представитель Генпрокуратуры РФ Сергей Бочкарев во время выступления в Госдуме.

В ходе заседания думской комиссии по мандатным вопросам представитель генпрокуратуры Сергей Бочкарев фактами развеял все эмоциональные высказывания депутата от КПРФ по поводу убийства лося. Рашкин по-прежнему попытался придерживаться версии, что стал жертвой обмана со стороны друзей, якобы заверивших его о наличии необходимых разрешений на охоту. Он снова напомнил о том, что перепутал лося с кабаном.

"Это не имеет значения, Валерий Федорович, кого вы попутали. У вас не было разрешения и на кабана", — парировал прокурор.



Кроме того, Бочкарев констатировал: Рашкин не сотрудничал со следствием и давал заведомо ложные показания. Прокурор отметил, что решение о мере пресечения связано с тем, что браконьер от КПРФ хорошо знает свидетелей и имеет возможность оказывать на них давление.