Гороскоп на декабрь 2021 года

Вадим Карасев

Начинается зимний период. В силу вступает последний месяц 2021 года — декабрь. Астрологи рассказали, каким будет настроение планет в этот период и как Знакам Зодиака можно преодолеть трудности на своем пути.

Декабрь обычно является крайне энергозатратным временем, в которое нам с большим трудом дается привычная работа. Настроение звезд и планет будет таким, что у большинства из нас появится много новых забот, поэтому астрологи настоятельно рекомендуют пользоваться советами о том, как всегда оставаться энергичными и полными сил. В начале зимы нельзя пускать дела на самотек.

Овен

Овны в декабре будут достаточно продуктивными, но не в попытках стать богаче материально, а в любовной сфере. Одиноким людям этого Знака звезды помогут найти вторую половинку быстрее, правда, спешка в этом плане совершенно не уместна. Подобрать партнера правильно этим людям поможет нумерологическая оценка совместимости. Также стоит отметить, что ожидается резкая смена настроения ближе к середине месяца. Это время, когда важно держать себя в руках и быть осторожнее в общении с токсичными людьми.

Телец

У Тельцов наступает благоприятное время для финансовой активности. Больше всего везти им будет именно в этой сфере. В связи с этим астрологи советуют представителям данного Знака ознакомиться с причинами нарушения потока изобилия. Если удача в деньгах и работе не придет, значит, нужно будет проработать эти причины, чтобы расчистить себе путь к успеху. В любви Тельцы могут стать уязвимыми. Не исключено, что вторая половинка захочет добиться своего путем манипуляций и хитрости. Если это будет слишком очевидно, стоит сказать об этом, но не начинать скандалов.

Близнецы

Близнецам уже в первые дни декабря стоит попробовать избавиться от негативных мыслей. Если этого не сделать, удача может отвернуться от них. Также возможны некоторые проблемы со здоровьем. В начале декабря полезно как можно меньше общаться с токсичными людьми. Также эксперты рекомендуют Близнецам не менять далеко идущие планы. Лучше сосредоточиться на настоящем времени и текущих проблемах и задачах. Астрологи напоминают этим людям, что судьба — не дело случая, а результат выбора. В конце 2021 года нужно поступать по совести.

Рак

Ракам стоит заняться своим здоровьем. Это не значит, что у них есть проблемы. Это лишь значит, что проблемы могут появиться, если в декабре потакать своим вредным привычкам, не заботиться о теле и психическом состоянии. Правильное питание — важнейший компонент счастья в декабре, ведь оно благотворно влияет на энергетику человека. В декабре нужно меняться изнутри, медленно, но верно становясь лучшей версией себя. Ракам как воздух необходима уверенность в себе, потому что поддержки от окружающих ждать не стоит.

Лев

Жизненный путь в первую очередь меняют не звезды, а сила нашего мышления. Львам астрологи советуют с самого начала декабря бороться с отрицательными мыслями. Оптимизм — лучший друг Львов в начале зимы. Звездные покровители помогут этим людям достичь успеха в самых разных сферах. Представители данного Знака смогут найти потерянные вещи, настроиться на нужную волну, обрести дружбу и любовь либо укрепить уже существующие отношения. Также удача ждет тех, кто находится в поисках новой работы, новых увлечений.

Дева

Начало зимы не вгонит Дев в депрессию. Наоборот, лни смогут быстрее добиваться поставленных целей. Еще проще это будет делать, если каждое утро пользоваться утренней медитацией на благоприятные события. Настрой будет решать практически все. Оптимистичные Девы смогут существенно продвинуться в делах, работе и бизнесе, а также соблазнить любого человека. Уныние — самый большой враг этих людей. Еще Девам может помешать чрезмерная самоуверенность. Люди, которые думают, что они всегда правы, проиграют.

Весы

У Весов наступает очень благоприятное время для смены обстановки. Во-первых, можно отправиться в дальнее путешествие. Во-вторых, можно найти новый способ развлечения на выходных. В третьих, можно попробовать поменять работу. Астрологи считают, что положение звезд идеально подходит для собеседований и переговоров. Поднять уверенность в себе Весам помогут шесть эффективных психологических рекомендаций. Эксперты советуют не поступать опрометчиво. Удача рядом, но лучше не рисковать своим текущим положением, особенно если оно устраивает Весов.

Скорпион

Скорпионам стоит почаще обходить стороной негативных людей. Можно попробовать сделать оберег из дерева своими руками, чтобы он помог обойти стороной все невзгоды, нейтрализовав действие любых токсичных личностей. Общение с теми людьми, которые Скорпионам не нравятся, может привести к регрессу в работе и делах. Представителям данного Знака стоит почаще находиться в уединении, особенно в моменты работы. Ночные светила помогут оптимизировать рабочий процесс, а также придадут Скорпионам большей креативности.

Стрелец

Стрельцов ждет успешное время для любых новых начинаний. Можно браться за новые проекты на работе, за новые дела дома и по хозяйству. В общении с людьми астрологи рекомендуют представителям этого Знака пользоваться своей харизмой и обаянием. Также полезным будет их врожденный дар убеждения. Тем Стрельцам, которые не умеют им пользоваться, стоит обратить внимание на специальные техники и полезные советы. Астрологи говорят, что в декабре доброта вернется сторицей. Стрельцы должны совершать больше добрых поступков, чтобы привлечь удачу.

Козерог

У Козерогов начинается хороший период для важных дел. Астрологи считают, что в жизни этих людей может резко произойти целая череда важных событий. Заговоры на удачу помогут оставаться на высоте в любой, даже самой трудной и непредсказуемой ситуации. Возможно, придется запастись терпением, ведь далеко не всегда все будет получаться с первого раза. Козероги — методичные и усидчивые люди, поэтому декабрь для них станет одним из самых продуктивных месяцев всего года. Можно будет добиться успеха как в делах и работе, так и в амурной сфере. Подход при этом можно сохранить тот же.

Водолей

Лень и прокрастинация — вот главные враги Водолеев в декабре. Если люди этого Знака смогут побороть тягу к безделью, им удастся не только остаться на плаву, но и достичь чего-то нового. Счастье не только в деньгах и признании. Оно также приходит к нам, когда мы находимся в гармонии с собой. Водолеям добиться такого состояния помогут семь простых шагов. В декабре полезно делать над собой усилие. Не стоит расслабляться, если все пойдет как по маслу. Всем, кто сможет добиться поставленных целей, необходимо будет закрепить полученный результат.

Рыбы

Рыбам стоит в декабре быть теми, кем они, по сути, не являются — самостоятельными, самодостаточными и сильными людьми. Плюс в том, что это гибкие люди, которые могут работать над собой и подстраиваться к внешнему воздействию. Также полезными станут восемь способов экстренной защиты биополя, так как в первый месяц зимы Рыбы могут встретить на пути опасных людей. Без защиты от токсичных личностей Рыбы могут остаться в проигрыше. Для подготовки к новогодним праздникам лучше всего подойдет середина месяца. В это время можно смело тратиться на подарки.