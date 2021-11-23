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Госдума призвала осудить действия властей США по отношению к российской диаспоре

Госдума призвала осудить действия властей США по отношению к российской диаспоре

13:38  Автор: Варвара Комарова



Госдума намерена осудить агрессивные действия властей США по отношению к российским соотечественникам и потребовать прекратить их дискриминацию на территории Соединённых Штатов. Проект заявления Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками опубликован в электронной базе Думы.

Поводом для внесения документа стало заявление Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) о прекращении деятельности 18 ноября. Сообщалось, что некоторые члены организации и другие представители общины стали фигурантами расследования американских спецслужб о нарушениях законов об иностранных агентах. В КСОРС рассказали о допросах нескольких сотен человек в разных городах США, а также об обысках.

В тексте проекта говорится, что Госдума «решительно осуждает агрессивные действия властей Соединённых Штатов Америки, направленные против российских соотечественников».

«Обыски и допросы, изъятие личных вещей, давление в рамках расследования по не имеющему ничего общего с действительностью подозрению в деятельности без специальной регистрации в качестве иностранных агентов, грубо нарушают права российских соотечественников на возможность поддерживать связь с исторической Родиной», — сказано в проекте заявления. Действия властей США вынуждают представителей русской диаспоры отказаться от права на свою идентичность, что противоречит положениям Конституции Соёдиненных Штатов, подчёркивается в документе.

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Дума требует немедленного прекращения притеснений представителей русской общины в США и призывает участников СНГ, парламенты государств Евросоюза и ряд других организаций осудить дискриминационную политику США в отношении российских соотечественников.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявляла, что МИД будет требовать немедленного прекращения политически мотивированных гонений на членов российской общины в США.

«Легитимная гуманитарная деятельность КСОРС, осуществляемая на принципах открытости и сотрудничества, не нарушает американское законодательство и не подпадает под действие указанного закона», — прокомментировала Захарова обвинение в нарушении закона США «О регистрации иностранных агентов».



#США #международные отношения


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По материалам: pnp.ru

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