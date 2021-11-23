Hitman III получит второй год поддержки контентом





Разработчики из студии IO Interactive официально подтвердили, что уже работают над контентом поддержки второго года для игры Hitman III. Игроков ждет разнообразный новый контент — карты, сюжетные линии, режимы, способы игры. Заявлены и сюрпризы, о которых «сообщество давно просило».

Официально представить контент второго года Hitman III должны в январе 2022 года. Тогда же, в январе, появятся новые неуловимые цели в игре.

Watch this video on YouTube

Отметим, что создатели Hitman III планируют также выпуск обновления для PC — добавив поддержку трассировки лучей и виртуальной реальности. Для консолей эти нововведения пока не заявлены.

Студия IO Interactive вместе с тем отметила, что суммарно в новую трилогию Hitman сыграло уже 50 миллионов человек.