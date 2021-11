Игры, DLC, бандлы для Xbox со скидками больше 85% в рамках «Черной пятницы»





Сейчас в Microsoft Store проходит распродажа игр и DLC для Xbox, приуроченная к «Черной пятнице». Со скидками предлагается более 700 позиций, среди которых найти действительно выгодные достаточно сложно. Ранее мы уже рассказывали, на какие игры в рамках «Черной пятницы» для Xbox стоит обратить внимание.

Здесь предлагаем подборку игр, DLC и бандлов, которые в ходе «Черной пятницы» на Xbox продаются со скидками от 85%.

Название игрыБез скидкиСо скидкойСкидка (%)Anthem™$59.99$8.9985%Bulletstorm: Full Clip Edition$39.99$5.9985%Dead Island: Riptide Definitive Edition$19.99$2.985%Deus Ex: Mankind Divided™$29.99$4.4985%Duke Nukem 3D: 20th Anniversary World Tour$23.98$3.585%JUMP FORCE$59.99$8.9985%METAL GEAR SOLID V: GROUND ZEROES$19.99$2.9985%MLB® The Show™ 21 XBOX One$59.99$8.9985%MotoGP™20$49.99$7.4985%Need for Speed™ Heat$59.99$8.9985%RIDE 3$49.99$7.4985%Sleeping Dogs™ Definitive Edition$29.99$4.485%The Sims™ 4$39.99$5.9985%Tom Clancy’s Ghost Recon® Breakpoint$59.99$8.9985%Tomb Raider: Definitive Edition$19.99$2.985%Deus Ex: Mankind Divided — люксовое цифровое издание$44.99$6.7485%Extinction: Deluxe Edition$39.99$5.9985%JUMP FORCE — Ultimate Edition$99.99$14.9985%Need for Speed™ Heat — издание Deluxe$69.99$10.4985%Plants vs. Zombies™: Битва за Нейборвиль Издание Deluxe$39.99$5.9985%RIDE 3 — Gold Edition$79.99$11.9985%Sniper Ghost Warrior 3 Season Pass Edition$39.99$5.9985%The Sims™ 4 Издание «Эксклюзивная вечеринка»$49.99$7.4985%We Happy Few Digital Deluxe$79.99$11.9985%XCOM® 2 Collection$99.99$14.9985%Beast Quest$19.99$1.990%Lock’s Quest$19.99$1.990%Lords of the Fallen$19.99$1.9990%We Happy Few$59.99$5.9990%Agents of Mayhem — Total Mayhem Bundle$29.99$2.9990%Lords of the Fallen Полное цифровое издание$29.99$2.9990%