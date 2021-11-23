Илья Авербух поделился видео с 3-месячным сыном, на котором впервые показал его лицо

Фигурист Илья Авербух в честь дня сыновей рассказал об успехах и показал достижения как старшего сына Мартина, так и младшего Льва. Известная актриса Елизавета Арзамасова 14 августа подарила долгожданного наследника своему мужу фигуристу и продюсеру Илье Авербуху. У знаменитой пары появился на свет малыш Лев. Звездный папа решил наконец показать поклонникам лицо любимого мальчика. И для этого у спортсмена появился прекрасный повод. Сегодня, 22 ноября, отмечается международный день сыновей. Илья Авербух опубликовал в личном блоге милое видео с маленьким Львом. Илья Авербух опубликовал два видеоролика. На одном ролике маленький Лев лежит на животе и улыбается, на другом — 17-летний сын фигуриста Мартин катается на скейте. Знаменитый отец посвятил любимым мальчикам трогательное поздравление. «Мартин, ты большой молодец! Своим стремлением и желанием победить закончил школу с прекрасными оценками. Поступил в РАНХиГС, где продолжаешь свою учебу. Великолепный, плодотворный год, восхищён и рад твоим успехам!Ну а у Льва все впереди! Каждый прожитый день - уже большой дар, который несёт в себе маленькие победы. Всегда рядом и всегда горжусь! Мы - одна семья. Вперёд, к новым высотам!», - написал Авербух в Instagram. «Маленький просто чудо... Здоровья всему вашему семейству», «Глазастик такой красивенький», «Копия Елизаветы 🤩», «Какой сладкий малыш!!!😍👼Копия Мама 💖», «Малыш похож на маму, но чёрненький и кареглазый в папу!», «На Лизу похож, как здорово😍», «Лев - копия Лиза👏🔥», «Как же Левушка на Лизу похож!!! Просто копия! Во всяком случае пока🙌», «Маленький очаровательный малышок 😍😍», «Левочка - копия мамочки!!😍👏❤️», — откликнулись поклонники в Instagram.Лева Авербух Отметим, Елизавета Арзамасова 20 декабря 2020 года вышла замуж за именитого спортсмена. Звездная пара не скрывает своего счастья. К слову, первые совместные фото Елизаветы Арзамасовой и Ильи Авербуха появились в СМИ летом 2020 года. В сентябре того же года влюбленные подтвердили свои отношения, став героями шоу «Вечерний Ургант». Через три месяца актриса вышла замуж за хореографа, который старше ее на 21 год. Кстати, знаменитости удалось стать другом для сына Ильи Авербуха от первого брака с Ириной Лобачевой. Кстати, звездная мама быстро восстанавливается после родов. Елизавета Арзамасова без всякого стеснения продемонстрировала подписчикам практически идеальный животик. В Сети поражаются, как прекрасно выглядит их любимая актриса.