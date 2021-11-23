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Илон Маск «заставил» Binance раскрыть детали сбоя со старыми транзакциями Dogecoin

Илон Маск «заставил» Binance раскрыть детали сбоя со старыми транзакциями Dogecoin


Криптовалютная биржа Binance сообщила, что решает проблему с выводом средств клиентов, пострадавших в результате сбоя со старыми транзакциями Dogecoin (DOGE), однако на это потребуется еще около недели. Компания опубликовала заявление, когда на инцидент обратил внимание Илон Маск.



10 ноября в результате сбоя при обновлении ПО Binance повторно провела неизвестное количество пользовательских транзакций с DOGE, совершенных несколько лет назад. После того, как средства ушли с холодного кошелька биржи на аккаунты третьих лиц, площадка потребовала отправителей изначальных транзакций возместить ущерб по текущему курсу и заблокировала их балансы.


https://forklog.com/binance-zablokirovala-akkaunty-klientov-posle-sboya-so-starymi-tranzaktsiyami-dogecoin/

На инцидент обратил внимание Илон Маск. 23 ноября предприниматель обратился к главе Binance:


«Эй, Чанпэн Чжао, что у вас происходит с держателями DOGE? Выглядит подозрительно», — написал Маск.



В ответ на пост Маска компания публично раскрыла детали произошедшего.


По данным Binance, причина в технической настройке кошелька для DOGE. На устранение проблемы персоналу платформы потребуется «неделя или около того». Помощь ей оказывают разработчики Dogecoin. Инцидент затронул 1674 клиента.


«Это долгий и сложный процесс, но команда работает не покладая рук. Мы понимаем, что пользователи, получившие старые транзакции, и пользователи, которые не могут вывести DOGE, расстроены — и вполне обосновано. Мы любезно попросили тех, кто получил ошибочные переводы, вернуть их, но мы знаем, что часть пользователей испытывает проблемы с доступом к некоторым кошелькам», — говорится в заявлении.


В ответ глава Tesla заметил, что использующие Binance держатели DOGE должны быть защищены от ошибок, которые происходят не по их вине.



К дискуссии подключился сам Чжао, который указал, что у Tesla тоже случаются сбои в программном обеспечении, которые угрожают безопасности ее пользователей. 



«Илон, мы уверены, что это проблема с последней версией кошелька DOGE. Мы поддерживаем связь с разработчиками. Приносим извинения за любые неудобства, которые могли вам причинить. Что произошло?», — написал он, прикрепив ссылку на публикацию The Guardian. 


Аналитик The Block Ларри Чермак предположил, что «CZ назовет это FUD и заблокирует Илона». В следующем твите он высмеял переписку Чжао и Маска.



Двое пострадавших пользователей рассказали ForkLog, что биржа разблокировала их личные кабинеты. Также ситуация положительно решилась примерно у восьми участников Telegram-чата, созданного после инцидента.


«В группе набралось 30 человек. За это время разблокировали где-то 10 человек навскидку. Я в числе этих счастливчиков. По какому принципу они разблокировали, понятия не имею», – сообщил в комментарии ForkLog трейдер Дмитрий.


Он добавил, что пострадавшие через Reddit вышли на одного из разработчиков Dogecoin. В дальнейшем тот лично выяснял подробности у попавших под блокировку пользователей Binance.


Напомним, в конце октября на платформе Binance.US цена биткоина в течение минуты обрушилась на 87%, до $8200. Падение цены было связано с ошибкой программного обеспечения одного из институциональных клиентов — его торговый алгоритм дал сбой.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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