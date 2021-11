Илон Маск «заставил» Binance раскрыть детали сбоя со старыми транзакциями Dogecoin

Криптовалютная биржа Binance сообщила, что решает проблему с выводом средств клиентов, пострадавших в результате сбоя со старыми транзакциями Dogecoin (DOGE), однако на это потребуется еще около недели. Компания опубликовала заявление, когда на инцидент обратил внимание Илон Маск.

(Thread) An update on the issue we’re having with $DOGE withdrawals:



The root cause is a technical issue during the recent upgrade process that caused old transactions to be resent to 1,674 users. — Binance (@binance) November 23, 2021

10 ноября в результате сбоя при обновлении ПО Binance повторно провела неизвестное количество пользовательских транзакций с DOGE, совершенных несколько лет назад. После того, как средства ушли с холодного кошелька биржи на аккаунты третьих лиц, площадка потребовала отправителей изначальных транзакций возместить ущерб по текущему курсу и заблокировала их балансы.

https://forklog.com/binance-zablokirovala-akkaunty-klientov-posle-sboya-so-starymi-tranzaktsiyami-dogecoin/

На инцидент обратил внимание Илон Маск. 23 ноября предприниматель обратился к главе Binance:

«Эй, Чанпэн Чжао, что у вас происходит с держателями DOGE? Выглядит подозрительно», — написал Маск.

Hey @cz_binance, what’s going on with your Doge customers? Sounds shady. — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2021

В ответ на пост Маска компания публично раскрыла детали произошедшего.

По данным Binance, причина в технической настройке кошелька для DOGE. На устранение проблемы персоналу платформы потребуется «неделя или около того». Помощь ей оказывают разработчики Dogecoin. Инцидент затронул 1674 клиента.

«Это долгий и сложный процесс, но команда работает не покладая рук. Мы понимаем, что пользователи, получившие старые транзакции, и пользователи, которые не могут вывести DOGE, расстроены — и вполне обосновано. Мы любезно попросили тех, кто получил ошибочные переводы, вернуть их, но мы знаем, что часть пользователей испытывает проблемы с доступом к некоторым кошелькам», — говорится в заявлении.

В ответ глава Tesla заметил, что использующие Binance держатели DOGE должны быть защищены от ошибок, которые происходят не по их вине.

Doge holders using Binance should be protected from errors that are not their fault — Elon Musk (@elonmusk) November 23, 2021

К дискуссии подключился сам Чжао, который указал, что у Tesla тоже случаются сбои в программном обеспечении, которые угрожают безопасности ее пользователей.

Elon, we are pretty certain it is an issue with the latest #doge wallet. We are in communications with the devs. Apologies for any inconvenience that may have caused you.



What happened here? 👀https://t.co/g2J50zqbEu — CZ 🔶 Binance (@cz_binance) November 23, 2021

«Илон, мы уверены, что это проблема с последней версией кошелька DOGE. Мы поддерживаем связь с разработчиками. Приносим извинения за любые неудобства, которые могли вам причинить. Что произошло?», — написал он, прикрепив ссылку на публикацию The Guardian.

Аналитик The Block Ларри Чермак предположил, что «CZ назовет это FUD и заблокирует Илона». В следующем твите он высмеял переписку Чжао и Маска.

And just like this, we have a $300B+ dick measuring contest pic.twitter.com/yimZpN152o — Larry Cermak (@lawmaster) November 23, 2021

Двое пострадавших пользователей рассказали ForkLog, что биржа разблокировала их личные кабинеты. Также ситуация положительно решилась примерно у восьми участников Telegram-чата, созданного после инцидента.

«В группе набралось 30 человек. За это время разблокировали где-то 10 человек навскидку. Я в числе этих счастливчиков. По какому принципу они разблокировали, понятия не имею», – сообщил в комментарии ForkLog трейдер Дмитрий.

Он добавил, что пострадавшие через Reddit вышли на одного из разработчиков Dogecoin. В дальнейшем тот лично выяснял подробности у попавших под блокировку пользователей Binance.

Напомним, в конце октября на платформе Binance.US цена биткоина в течение минуты обрушилась на 87%, до $8200. Падение цены было связано с ошибкой программного обеспечения одного из институциональных клиентов — его торговый алгоритм дал сбой.