Иностранцы смогут устраиваться на работу в Россию через мобильное приложение
22:10 Автор: Жанна Звягина
Источник: Regulation.gov.ru
Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления правительства, позволяющее иностранцам дистанционно искать работу и заключать договоры с работодателями в России. Документ опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Проект предлагает расширить функционал платформы «Работа в России» и интегрировать ее с мобильным приложением.
Документом подразумевается, что трудовые договоры с иностранцами будут заключаться и расторгаться онлайн.
Постановление должно вступить в силу с 1 января 2023 года.
Какие документы надёжнее хранить в бумажном виде
Накануне президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий работодателям и сотрудникам использовать электронный документооборот. Поправки в Трудовой кодекс позволяют проводить все операции по трудоустройству в электронном формате, без дублирования документов на бумажном носителе.
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