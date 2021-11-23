Иностранцы смогут устраиваться на работу в Россию через мобильное приложение

22:10 Автор: Жанна Звягина

Источник: Regulation.gov.ru

Министерство труда и социальной защиты подготовило проект постановления правительства, позволяющее иностранцам дистанционно искать работу и заключать договоры с работодателями в России. Документ опубликован во вторник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Проект предлагает расширить функционал платформы «Работа в России» и интегрировать ее с мобильным приложением.

Документом подразумевается, что трудовые договоры с иностранцами будут заключаться и расторгаться онлайн.

Постановление должно вступить в силу с 1 января 2023 года.

Какие документы надёжнее хранить в бумажном виде

Накануне президент Владимир Путин подписал закон, позволяющий работодателям и сотрудникам использовать электронный документооборот. Поправки в Трудовой кодекс позволяют проводить все операции по трудоустройству в электронном формате, без дублирования документов на бумажном носителе.

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