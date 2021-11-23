Экипаж самолета сможет обезвредить авиадебоширов
01:07 Автор: Мария Соколова
Законопроект: № 577008-7
Экипажу самолета могут разрешить применять спецсредства сдерживания в отношении авиадебоширов. Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть во втором чтении на одном из пленарных заседаний осенней сессии.
Документ внесен депутатом Госдумы VII созыва от фракции ЛДПР Александром Старовойтовым и принят в первом чтении 30 мая 2019 года.
Автор инициативы напомнил, что в осеннюю сессию 2017 года приняли ряд законопроектов, предоставляющих авиакомпаниям право не продавать билеты на самолет людям, которые входят в «чёрный список» пассажиров, ранее нарушивших правила поведения на борту. Но этих мер недостаточно, считает Старовойтов.
«Агрессивное поведение пассажира на борту воздушного судна создаёт угрозу жизни или здоровью других лиц, а также безопасности полёта в целом и требует принятия незамедлительных мер по его пресечению», — говорится в пояснении к проекту.
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По информации крупнейших авиакомпаний, во время полётов авиадебоширы регулярно нападают на бортпроводников и пассажиров. В связи с этим законопроект предлагает предоставить бортпроводникам и сотрудникам службы авиационной безопасности право использовать в отношении хулиганов специальные средства сдерживания, размещённые на борту самолета. В частности, это пластиковые наручники.
Воздушный кодекс хотят дополнить новой статьей, в которой будут определены права членов экипажа и сотрудников службы авиационной безопасности в случае противоправного поведения пассажиров в самолёте. А перечень средств сдерживания и правила их применения установит правительство.
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