Экологические слушания по реконструкции Лермонтовской развязки перенесли на 17 декабря

Экологические слушания по реконструкции Лермонтовской развязки в Иркутске перенесли на 17 декабря, ранее их планировали провести 1 декабря. Об этом сообщается в материалах администрации областного центра.

Развязку будут реконструировать в нескольких уровнях по типу «клевер». Новый транспортный узел предусматривает расширение проезжей части, выделенные полосы для общественного транспорта, оборудование велодорожек, обустройство современного освещения, установку шумоподавляющих экранов вдоль проезжей части. Работы намечены на 2022–2024 годы.

Ранее сообщалось, что подрядная организация, проектирующая реконструкцию транспортной Лермонтовской развязки, закончила выполнять полевые работы и приступила к камеральным работам по инженерным изысканиям. Из-за долгого согласования типа развязки пошли отставания по плану, но, несмотря на это, завершить работы по проектно-сметной документации с учетом экспертизы запланировано до конца 2021 года.