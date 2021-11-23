Эти 3 игры присоединяются сегодня к подписке Game Pass на Xbox и PC





Подписка Xbox Game Pass сегодня пополняется сразу тремя новыми играми, и все они будут доступны подписчикам сервиса на Xbox и PC.

Наиболее заметной новинкой является игра Mortal Shell, которая представляет собой Dark Souls подобное RPG в средневековом европейском сеттинге. Вторая игра в подписке — Deeeer Simulator (в России имеет название «Симулятор ОЛЕЕЕЕНЯ: Самая обычная оленья игра»), она добавлена в Game Pass сразу после релиза. Третья новинка в подписке сегодня — игра Before We Leave, в ней игрокам предстоит возрождать цивилизацию, которая долгое время обитала под землей.

Mortal Shell: Enhanced Edition

Mortal Shell: Enhanced Edition

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Mortal Shell — это беспощадный и проработанный ролевой боевик, испытывающий ваши рассудок и стойкость в разрушенном мире. Пока остатки человечества увядают и гниют, фанатичные враги терзают руины.

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Симулятор ОЛЕЕЕЕНЯ: Самая обычная оленья игра

Симулятор ОЛЕЕЕЕНЯ: Самая обычная оленья игра

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Симулятор ОЛЕЕЕЕНЯ — это игра, в которой ты играешь роль самого обычного оленя. Используй свою эластичную шею, острые рога и все, что есть в арсенале оленя, чтобы порвать город в клочья. Веселись и играй с другими животными или опустошай город, пока ничего не останется в этой «медленной игре по разрушению города».

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Before We Leave

Before We Leave

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Отыщите то, что было утеряно, и возродите цивилизацию в игре Before We Leave. Стройте поселения и заселяйте планеты в одном уютном уголке вселенной. Выращивайте, собирайте и распределяйте ресурсы, чтобы ваши поселения процветали.

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