Киану Ривз заявил, что уже 30 лет женат на Вайноне Райдер — "перед Богом"

Вадим Карасев

В новом интервью журналу Esquire 57-летний актер Киану Ривз признался, что он все еще считает себя формально женатым на 50-летней актрисе Вайноне Райдер. Дело в том, что в фильме Фрэнсиса Форда Копполы "Дракула" в 1992 году Киану и Вайнона играли влюбленную пару, которая по сюжету вступала в брак — и на съемках "венчали" актеров действующие священники, по всем правилам.

У нас была церемония бракосочетания с настоящими священниками. Вайнона говорит, что мы женаты. Коппола считает так же. Так что, полагаю, перед Богом мы женаты,

— сказал актер.





Киану Ривз и Вайнона Райдер в фильме "Дракула"

Райдер тоже заявляла в одном из интервью, что они с Ривзом и правда муж и жена:

Клянусь Богом, мы женаты в реальной жизни. К этой сцене Фрэнсис привлек настоящего священника из Румынии, который провел все традиционные обряды, так что, полагаю, мы женаты.





Несмотря на романтическую историю, в жизни пару всегда связывали только дружеские отношения. Во время съемок фильма у Райдер был роман с Джонни Деппом, а последние 10 лет она встречается с модельером Скоттом Ханом.

Киану Ривз последние несколько лет встречается с художницей Александрой Грант и, по слухам, уже сделал ей предложение. Прежде женат Ривз никогда не был.





Вайнона Райдер и Киану Ривз

В интервью Ривз вспомнил еще одного партнера по фильмам — актера Ривера Феникса, с которым он снимался в картине "Мой личный штат Айдахо" (Феникс умер в 1993 году в возрасте 23 лет).

Странно говорить о нем в прошедшем времени. Просто ненавижу говорить о нем в прошедшем времени. Так что я почти всегда начинаю говорить в настоящем. Он был действительно особенным человеком, таким оригинальным, неповторимым, умным, талантливым, неистово творческим. Вдумчивый. Храбрый. Смешной. В нем была и темнота, и свет. Было здорово узнать его. Это было вдохновляюще. Скучаю по нему,

— рассказал Киану.









Сейчас все, конечно, ждут продолжения культовой "Матрицы" — новая часть выйдет в декабре. Спойлерить Киану не стал, но отнес фильмы этой серии к работам, которые стоит посмотреть, чтобы узнать его как актера и как человека. Также в этот список вошли "Адвокат дьявола" и "На гребне волны".









Мариана Панкина