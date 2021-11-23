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Ксения Бородина заявила, что ей нет нужды зарабатывать голым задом

Ксения Бородина заявила, что ей нет нужды зарабатывать голым задом
Ведущая Ксения Бородина высказалась об откровенных фото. Не всем нравятся фотографии Ксении Бородиной в открытых нарядах. И телеведущая решила ответить на хейт в свой адрес — как всегда, жестко и прямолинейно. «А теперь пришло время поговорить на тему «вульгарных фотографий», «смотрите разделась». Во-первых, хочется понять: вы реально не видите разницу между фотками голой задницы в кадре и тем, что ставлю я? Во-вторых, почему, если я сейчас кайфую от себя и своего тела, мне это не оставить тут на память?», — возмутилась в своем блоге в Инстаграме Ксения Бородина. Она призналась, что гордится своими снимками и даже жалеет о том, что не делала этого раньше.
Ксения Бородина в купальнике «Разделась после развода… Да, теперь я могу себе позволить намного больше и очень жалею, что раньше из уважения что-то не делала, а надо было себя не ограничивать никогда. Потому что больше нет ни одной вещи, которая могла бы быть важнее, чем я сама», — уверена телеведущая. Она считает, что «надо уже уметь отличать пошлятину от стильной истории»: «У меня-то тело - уж точно не способ заработка, привлекать внимание мужиков нет никакой необходимости. Я никому даже не отвечаю, кому нужны эти огонечки». Как известно, в этом году Ксения официально развелась со своим вторым мужем Курбаном Омаровым. Что именно стало причиной расставания пары, неизвестно. Оба хранят молчание на эту щекотливую тему. Единственное, о чем Бородина говорила не раз, что «после такого» она даже общаться с ним не собирается.  В сети лидируют две возможные причины: измены и деньги.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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