Ксения Бородина заявила, что ей нет нужды зарабатывать голым задом

Ведущая Ксения Бородина высказалась об откровенных фото. Не всем нравятся фотографии Ксении Бородиной в открытых нарядах. И телеведущая решила ответить на хейт в свой адрес — как всегда, жестко и прямолинейно. «А теперь пришло время поговорить на тему «вульгарных фотографий», «смотрите разделась». Во-первых, хочется понять: вы реально не видите разницу между фотками голой задницы в кадре и тем, что ставлю я? Во-вторых, почему, если я сейчас кайфую от себя и своего тела, мне это не оставить тут на память?», — возмутилась в своем блоге в Инстаграме Ксения Бородина. Она призналась, что гордится своими снимками и даже жалеет о том, что не делала этого раньше.Ксения Бородина в купальнике «Разделась после развода… Да, теперь я могу себе позволить намного больше и очень жалею, что раньше из уважения что-то не делала, а надо было себя не ограничивать никогда. Потому что больше нет ни одной вещи, которая могла бы быть важнее, чем я сама», — уверена телеведущая. Она считает, что «надо уже уметь отличать пошлятину от стильной истории»: «У меня-то тело - уж точно не способ заработка, привлекать внимание мужиков нет никакой необходимости. Я никому даже не отвечаю, кому нужны эти огонечки». Как известно, в этом году Ксения официально развелась со своим вторым мужем Курбаном Омаровым. Что именно стало причиной расставания пары, неизвестно. Оба хранят молчание на эту щекотливую тему. Единственное, о чем Бородина говорила не раз, что «после такого» она даже общаться с ним не собирается. В сети лидируют две возможные причины: измены и деньги.