Кулачные бои официально признаны спортивной дисциплиной

18:29 Автор: Варвара Комарова

Кулачные бои зарегистрированы Министерством спорта в качестве спортивной дисциплины, Федерация бокса России (ФБР) сможет проводить официальные турниры начиная с декабря. Об этом 23 ноября сообщили в пресс-службе Федерации.

«Вид соревновательной деятельности «кулачный бой» признан спортивной дисциплиной. Также в Федерации бокса России создан соответствующий департамент», — говорится в заявлении Федерации.

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По словам генерального секретаря организации Кирилла Щекутьева, бои на голых кулаках стали набирать популярность в последние 2—3 года. «Наблюдая за развитием этого направления, мы приняли решение — кто как не Федерация бокса России должна и обязана возглавить эту историю, взять это под личный контроль, привести к единому знаменателю, прописать четкий регламент проведения соревнований, медицинский регламент, прописать весовые категории, ввести титул чемпиона России», — подчеркнул Щекутьев.

Официальные турниры под эгидой ФБР начнут проводить с 1 декабря текущего года. До сих пор бои на голых кулаках проводились различными спортивными организациями, самыми крупными из которых считаются Top Dog и Hardcore FC.





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Как отметил Щекутьев, в кулачных боях будет действовать система допинг-контроля. Кроме того, будут прописаны ограничения по периодичности выступления спортсменов — не чаще раза в месяц при условии медицинского допуска. Также ФБР будет принимать решения о дисквалификации либо штрафах для бойцов за неспортивное поведение, в частности, нецензурную брань на турнирах.

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