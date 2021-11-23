Квест-комната по профилактике наркозависимых появится в Усть-Куте

В Усть-Куте обустраивают квест-комнату для профилактики наркозависимости. Она появится на базе креативного кластера «Новая ХХ» благодаря победе во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди физических лиц в 2021 году. Сообщалось 22 ноября на сайте Заксобрания Иркутской области со ссылкой на депутата территории Дениса Некипелова.

Над проектом «Твой выбор» работала 19-летняя жительница Усть-Кута Марина Дыдык. На его реализацию выделено 890 тысяч рублей. Деньги пойдут на обустройство квест-комнаты, которая воссоздаст интерактивную реальность, благодаря ей участники игры смогут увидеть всю тяжесть употребления наркотиков.

Денис Некипелов:

— Великолепная новость для молодёжи Усть-Кутского района, да и для всех его жителей в целом - победа проекта с такой важной и актуальной инициативой. Вряд ли кто-то будет спорить, что на территории региона проблема наркозависимости не искоренена и продолжает существовать. Прекрасно, что инициативная молодежь пытается переломить эту ситуацию, мы на своём уровне готовы всячески помогать.