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Лариса Долина рассказала о новом бойфренде, конфликте с Валей Карнавал и симпатии к Путину: "Он мне нравится по-мужски"

Лариса Долина рассказала о новом бойфренде, конфликте с Валей Карнавал и симпатии к Путину: "Он мне нравится по-мужски"

66-летняя Лариса Долина стала новой героиней YouTube-шоу "Скажи Гордеевой". Певица дала интервью Екатерине Гордеевой, в котором рассказала о личной жизни, политических пристрастиях, конфликте со звездой тиктока Валей Карнавал и многом другом. Собрали самые интересные моменты.


О личной жизни

Лариса Долина, которая три раза была замужем (от первого брака у нее есть 39-летняя дочь Ангелина), призналась, что сейчас она влюблена. Имя своего возлюбленного она не назвала, но отметила, что под венец больше не собирается.

Не хочу больше,

— сказала Долина.

Последний ее брак, с бас-гитаристом Ильей Спицыным, завершился в 2016 году — вместе они прожили 18 лет.


Екатерина Гордеева и Лариса Долина

О конфликте с Валей Карнавал

Этой весной Лариса Долина резко высказалась в адрес 19-летней тиктокерши Вали Карнавал на шоу Максима Галкина "Музыкалити". Долина посоветовала юной артистке учиться музыкальному мастерству, заявив, что та не попадает в ноты. Валя, в свою очередь, ответила, что просто хочет петь так, как ей нравится, а музыкальное образование она получать не собирается. Это заявление Долину возмутило, и она даже хотела покинуть студию.


Лариса Долина, Максим Галкин и Валя Карнавал

В интервью Гордеевой Долина сказала, что она нормально относится к Вале и неприятного осадка после их встречи у нее не осталось.

Я вообще не рассердилась на нее. Когда приходит девочка и в глаза мне говорит, что она не хочет учиться и считает, что ей это не нужно, хотя ни в одну ноту не попадает... Ну смирись с этим и скажи, что действительно не смогла спеть эту распевку, а это одна из самых простых распевок, которые я даю своим студентам спеть. Но она же ведь этого не сделала. Неправильно это все. Нет никакого раздражения. Я абсолютно нормально отношусь к ней. У меня нет никакого отрицательного остаточного явления после нашей встречи,

— сказала она, добавив, что ее 10-летняя внучка Саша Валю больше не слушает.


О том, почему никогда не стала бы работать вместе с Моргенштерном

Лариса Долина сотрудничает со многими молодыми артистами, но есть музыканты, с которыми она никогда не будет работать вместе. Один из них — популярный рэпер Моргенштерн. Почему Долина не стала бы записывать вместе с ним трек, она рассказала в интервью:

Я с ним никогда ничего не спела бы. Он мне как человек очень не нравится, потому что ведет себя недостойно. Во всем должна быть мера, я так считаю. Он меры не знает ни в чем. Он мне неинтересен просто, поэтому я с ним никогда ничего не записала бы.


Об отношении к Владимиру Путину

Лариса Долина призналась, что с симпатией относится к президенту России Владимиру Путину:

Он мне нравится по-мужски. Он умный. С ним интересно разговаривать на любую тему. Он мне нравится и всегда нравился.


О похудении

Певица призналась, что за последние годы похудела на 23 килограмма. Сейчас она может позволить себе носить короткие юбки и рваные джинсы, но в питании себя строго ограничивает — Долина сказала, что даже не помнит вкус жареной картошки.

Я себя загнала в эти рамки жесткие. Но я не страдаю, потому что это такая ерунда на самом деле. Я могу себе позволить ее съесть, и ничего не прибавится. Мой организм настолько привык к этому режиму, что эта тарелка жареной картошки мне нисколько не повредит. Но только если один раз,

— заявила она.



Мариана Панкина
# Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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