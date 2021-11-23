Легендарный Asteroids от Atari возвращается в виде Asteroids: Recharged





Издательство Atari объявило о скором выходе игры Asteroids: Recharged на всех актуальных игровых платформах, в том числе на Xbox One и Xbox Series X | S. Разработкой проекта занимаются студии Adamvision Studios и SneakyBox. Дата релиза Asteroids: Recharged на всех платформах назначена на 14 декабря 2021 года, стоимость пока не называется.

Asteroids — игра, которая была выпущена Atari на аркадных автоматах в 1979 году. Она является одной из самых известных аркадных игр в мире. Asteroids: Recharged — это продолжение проекта в современной обертке. В игре заявлена яркая графика, современный игровой процесс, новые способности и кооператив на двоих игроков.

Ниже можно посмотреть первый трейлер-анонс игры Asteroids: Recharged.

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