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Лунный день сегодня 23 ноября 2021 года

Лунный день сегодня 23 ноября 2021 года

Провести вторник удачно и без труда выполнить необходимую работу получится, если познакомиться с советами астрологов. Их рекомендации помогут привлечь удачу и использовать энергию ночного светила себе на пользу.


23 ноября будет непростым днем, и эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться шепотками на удачу. Энергетика Луны будет деструктивной, поэтому важно провести день в спокойном ритме и не допускать импульсивности. Сильные эмоции лишь навредят, а значит, нужно обязательно оставаться в равновесии с собой и окружающим миром.

Фаза Луны: второй день убывающая Луна находится в созвездии Рака, и 23 ноября наступает 19 лунный день. В этот вторник главными врагами успеха станут иллюзии, потакание дурным привычкам и опрометчивые поступки, от которых стоит отказаться, чтобы не навлечь на себя проблем.

Магнитные бури 23 ноября: солнечная активность минимальна, и геомагнитному полю Земли ничего не угрожает. На этот вторник магнитных бурь не прогнозируется.

Что принесет удачу сегодня


борьба с вредными привычками;
обретение гармонии;
осторожность;
внимание к интуиции;
забота о самочувствии.

Что отпугнет успех в этот день


спешка;
потакание разрушительным эмоциям;
необдуманные финансовые операции;
гордыня;
конфликты;
заключение сделок;
невыполнимые обещания.

Домашние дела по лунному календарю

В этот вторник домашние дела будут кстати и помогут расслабиться. Астрологи рекомендуют заниматься теми делами, которые не приводят к переутомлению, чтобы исключить отток сил и не стать заложниками негативных эмоций. Лучше всего заняться украшением жилища: сменить занавески, добавить новогодний декор, убрать лишние вещи, создающие визуальный шум. В свободное время стоит уделить внимание творчеству, которое будет благотворно влиять на эмоциональное состояние.

Одежда и талисманы в этот вторник

Вторник будет довольно пассивным днем, и в эти сутки не стоит нарушать гармонию яркими красками. Астрологи рекомендуют остановить выбор на водных оттенках от темно-зеленого до нежно-голубого. Эти цвета принесут удачу и помогут сосредоточиться на важных делах.


В качестве украшений на этот день лучше всего выбрать изделия из серебра. Они помогут защититься от негатива, а также помогут пробудить интуицию, необходимую для принятия важных решений. Талисманами выступят малахит, кварц, тигровый глаз и яшма. Энергетика этих минералов защитит от темной энергии и поможет сохранять ясный ум.

Любовь и общение в 19 лунный день

В этот день общение с близкими и коллегами должно проходить в доброжелательном ключе. Важно исключить разногласия и конфликты, чтобы не усугублять ситуацию и не портить отношения. Астрологи рекомендуют отказаться от опрометчивых обещаний, выполнить которые будет сложно, а также не провоцировать окружение необдуманными словами. Тем, кто находится в поиске любви, важно помнить о том, что первое впечатление может быть обманчиво: это поможет не связывать свою судьбу с манипуляторами и токсичными людьми.

Финансы и работа 23 ноября

19 лунный день не подходит для заключения серьезных сделок, поэтому от них лучше отказаться в пользу изучения документов. Во вторник лучше всего заниматься завершением текущих дел, которые не требуют пристального внимания и колоссальных затрат энергии. Финансовые операции также могут не лучшим образом повлиять на будущее, поэтому брать кредиты или давать свои накопления в долг не рекомендуется.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Под влиянием Рака обостряются чувства и эмоции, которые важно держать под контролем. В этот день важно избавляться от всего, что мешает счастью, в том числе с вредными привычками и ментальными блоками. Начать утро астрологи рекомендуют с бодрящего душа, чтобы настроиться на позитив и привлечь удачу в делах. День пройдет без проблем и препятствий, если прислушаться к интуиции, а также следить за самочувствием и вовремя принимать меры, позволяющие снизить риск возникновения болезней.

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По материалам: dailyhoro.ru

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