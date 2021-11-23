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Мадонну обвинили в оправдании домашнего насилия, апроприации и эксплуатации труда

Мадонну обвинили в оправдании домашнего насилия, апроприации и эксплуатации труда

63-летняя Мадонна вновь вызвала гнев у пользователей сети. Вчера певица поделилась в инстаграме серией снимков, после чего ее обвинили в оправдании домашнего насилия, культурной апроприации и эксплуатации труда.

На одном из снимков звезда позирует вместе с фотографом Стивеном Кляйном, который в шутку приставил нож к ее горлу. При этом в руках певица держит журнал со своей фотографией, на которой воссоздана сцена смерти Мэрилин Монро. В сети задумку певицы (или ее черный юмор) не оценили и увидели в этом кадре с ножом прославление насилия.


Мадонна и Стивен Кляйн

Этот образ унижает! Он прославляет насилие в отношении женщин, а не возвышает искусство. Мадонна, пожалуйста, не позируйте с человеком, приставляющим нож к вашему горлу. Это не фотосессия — это действительно плохо! Нож у шеи женщины — это искусство? Патриархальная система вами очень довольна. Включите свой мозг! Женщины страдают от жестокого обращения, а вы публикуете приставленный к вашему горлу нож. Это отвратительное послание,

— пишут в сети.

Мадонна, стоит отметить, по слухам, и сама была жертвой домашнего насилия. В конце 1980-х СМИ много писали, что ее часто избивал бывший супруг Шон Пенн (и якобы однажды даже бейсбольной битой). Сама звезда спустя годы эту информацию опровергла и назвала ее "возмутительной ложью". С Пенном они сейчас поддерживают хорошие отношения.


Однако ассоциации с домашним насилием — это еще не все, что возмутило людей на новых фото Мадонны в инстаграме: проверку на лайки не прошла и прическа певицы. Мадонна сделала афрокосы, за что ее обвинили в присвоении культурных ценностей. За желание поэкспериментировать с внешним видом доставалось уже и певице Адель, которая делала традиционную прическу народов банту.

У Мадонны, напомним, при этом, помимо двух биологических детей, есть трое приемных, и они — темнокожие.


Разгневали людей и слова Мадонны об эксплуатации труда — певица сообщила, что ее команда бесплатно работала над ее последним проектом Madame X.

Работали бесплатно? Почему вы им не заплатили? Вам что, не хватает наличных денег? Почему люди работают бесплатно и спят на кушетках, когда они работают на мультимиллионера?

— возмутились в сети.


К критике Мадонне, впрочем, не привыкать — в сети ее осуждают с завидной регулярностью и за ее скандальные высказывания, и за провокационные фотосессии.



Мариана Панкина
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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