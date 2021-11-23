Майнинговая компания GRIID привлекла кредит на $525 млн от Blockchain.com

Майнинговая компания GRIID из Цинциннати, Огайо, открыла кредитную линию у биржи и провайдера цифровых кошельков Blockchain.com в размере $525 млн на расширение операций по добыче криптовалют.

Срок соглашения составил четыре года.

В настоящее время у GRIID остаются незадействованными мощности на 1300 МВт.

По словам CEO компании Трея Келли, Blockchain.com стал идеальным партнером в этой инициативе. Согласно пресс-релизу, с 2017 года объем выданных платформой займов достиг $5 млрд.

Напомним, в ноябре сервис криптовалютного кредитования Celsius Network сообщил об инвестициях в $300 млн на майнинг биткоина. Ранее на эти цели фирма выделил $200 млн.

В августе в Blockchain.com допустили выход на IPO в 2023 году.



