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Майнинговая компания GRIID привлекла кредит на $525 млн от Blockchain.com

Майнинговая компания GRIID привлекла кредит на $525 млн от Blockchain.com


Майнинговая компания GRIID из Цинциннати, Огайо, открыла кредитную линию у биржи и провайдера цифровых кошельков Blockchain.com в размере $525 млн на расширение операций по добыче криптовалют.


Срок соглашения составил четыре года.


В настоящее время у GRIID остаются незадействованными мощности на 1300 МВт.


По словам CEO компании Трея Келли, Blockchain.com стал идеальным партнером в этой инициативе. Согласно пресс-релизу, с 2017 года объем выданных платформой займов достиг $5 млрд.


Напомним, в ноябре сервис криптовалютного кредитования Celsius Network сообщил об инвестициях в $300 млн на майнинг биткоина. Ранее на эти цели фирма выделил $200 млн.


В августе в Blockchain.com допустили выход на IPO в 2023 году.



# Экономика
По материалам: ForkLog

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